Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство

 

У США засудили до семирічного ув'язнення Чарлі Джевіс, яка була засновницею фінтех-стартапу Frank, що допомагав студентам під час вступу в коледжі США, пише Associated Press.

Її визнали винною у шахрайстві на суму $175 мільйонів.

Влітку 2021 року під час продажу Frank американському банку JPMorgan Chase Джевіс значно перебільшила кількість студентів, яким компанія нібито надавала послуги. Вона підробила документи, щоб створити враження, нібито Frank мала понад 4 мільйони клієнтів, тоді як насправді їх було менше ніж 300 000.

Адвокат Джевіс просив суд проявити поблажливість, бо у переговорах про продаж Frank 28-річній на той час жінці протистояли "300 інвестиційних банкірів найбільшого банку у світі", але суддя відкинув ці аргументи.

Суддя визнав, що банк багато в чому сам винен, бо не провів належної перевірки перед угодою, але додав, що карає Джевіс за її вчинок, "а не за дурість JPMorgan".

Сторона обвинувачення наполягала, що діями Джевіс керувала жадібність, коли вона зрозуміла, що може заробити $29 мільйонів на продажі своєї компанії. "У пані Джевіс ця сума висіла прямо перед очима, і вона збрехала, щоб її отримати", - сказав прокурор.

Джевіс сказала в суді, що шкодуватиме про скоєне "все своє життя".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес