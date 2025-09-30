Обсяг M&A у світі в III кв. перевищив $1 трлн, з початку року - $3 трлн

Обсяг M&A у світі в третьому кварталі перевищив $1 трлн завдяки незвично насиченому мегаугодами літу, пише Financial Times.

За даними London Stock Exchange Group, у липні-вересні було оголошено про 14 угод - кожна на суму понад $10 млрд. Зокрема, у понеділок стало відомо про те, що розробника відеоігор Electronic Arts буде продано консорціуму інвесторів за $55 млрд.

Іншими мегаугодами стали придбання американським залізничним оператором Union Pacific конкурента Norfolk Southern за $85 млрд, об'єднання гірничодобувних компаній Anglo American і Teck Resources, а також купівля американським розробником рішень у сфері кібербезпеки Palo Alto Networks ізраїльської CyberArk Software за $25 млрд.

З початку поточного року загалом було оголошено про 47 мегаугод - це рекордна кількість з початку ведення розрахунків LSEG.

Обсяг M&A за три квартали майже досяг $3,1 трлн, що на 35% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Очікується, що цей рік може стати найкращим з 2021 року.

У результаті інвестиційні банки отримали майже рекордні комісійні. У січні-вересні вони заробили $95,4 млрд за інвестиційний банкінг, що є другим за величиною показником за цей період, за даними LSEG.

Зокрема, Bank of America Corp., за оцінками експертів, отримає $130 млн за консультування Norfolk Southern. Це вище за попередній рекорд, встановлений 2020 року JPMorgan Chase & Co., коли банк отримав $123 млн за консультування угоди між фармацевтичними компаніями Allergan і AbbVie на суму $63 млрд.

"Немислиме раніше виявилося тепер можливим, - зазначає співпрезидент бутик-банку Centerview Partners Ерік Токат. - Угоди, які раніше здавалися неможливими, тепер знову обговорюються".

"Злиття і поглинання заразливі: глава компанії А укладає велику угоду, і глава компанії Б починає думати, що, можливо, йому теж потрібно щось зробити", - заявив глава корпоративного відділу Latham & Watkins Чарльз Рак, який входив до числа консультантів угод EA, Teck і CyberArk.

"Ринок M&A зараз на підйомі, і я не думаю, що ситуація зміниться найближчим часом, - вважає співголова практики злиттів і поглинань Wachtell Lipton Джейкоб Клінг. - Ми бачимо, як укладаються великі трансформаційні угоди, чого не було вже багато років".