Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Польщі схвалили заборону тримати собак на прив'язі
14:38 30.09.2025 |
Польські депутати проголосували за внесення поправок до закону про захист тварин, які встановлюють заборону на утримання собак на прив'язі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.
За відповідні поправки проголосували 280 депутатів, проти - 105, а 30 утрималися.
У Польщі наразі тримати домашніх тварин на прив'язі є законним, але з певними обмеженнями.
Чинні норми забороняють тримати домашніх тварин на прив'язі постійно довше ніж 12 годин на добу або в спосіб, що спричиняє у них тілесні ушкодження чи страждання і не забезпечує можливості необхідного руху.
Довжина прив'язі не може бути меншою за три метри. Незважаючи на це, законодавці звертають увагу на те, що на практиці дотримання цих положень є складним.
Закон, метою якого є введення майже повної заборони тримати собак на прив'язі, був підготовлений депутатами Громадянської коаліції.
Перед його ухваленням депутати проголосували за дві поправки, рекомендовані Надзвичайною комісією з питань захисту тварин.
Перша з них уточнює ситуації, в яких собаку можна тримати на прив'язі, щоб положення закону не були неправильно інтерпретовані.
Перелік випадків, в яких заборона не буде застосовуватися, включає вигул на повідку або прив'язування собаки: під час прогулянки, транспортування, участі у виставці, показі, конкурсі, виступі, тренуванні або дресируванні, а також під час медичного-ветеринарного, профілактичного або доглядового втручання.
Прив'язування собаки також буде можливим на короткий проміжок часу, якщо це не порушує комфорт тварини. Йдеться, зокрема, про ситуацію, коли собака не може увійти з власником до магазину. Винятки із заборони будуть діяти лише поза місцем постійного проживання собаки.
Друга поправка уточнює положення про обов'язкове виведення собаки з вольєра. Згідно з нею, собаці має бути гарантований щоденний рух поза вольєром.
Положення набудуть чинності через 12 місяців після дня опублікування закону. Тепер закон буде переданий до Сенату.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації
|Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство
|Зеленський: українські військові розгортають в Данії місію для поширення досвіду захисту від дронів
|У Польщі затримали українця, підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків». Його мають екстрадувати
|Обсяг M&A у світі в III кв. перевищив $1 трлн, з початку року - $3 трлн
|Швейцарський UBS має намір захищати свою бізнес-модель в умовах запропонованої банківської реформи
Бізнес
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї