Російський уряд попередив про падіння нафтогазових доходів до найнижчого з часів пандемії рівня

Російський уряд очікує, що внески нафтогазової промисловості до національного бюджету цього року знизяться до найнижчого рівня з часів пандемії 2020 року. Так, згідно з поправками до бюджету Росії на 2025 рік, РФ збере близько 8,65 трлн руб. ($100 млрд) податків від нафтової та газової промисловості. Це приблизно на 22% менше, ніж доходи минулого року.

Про це свідчать поправки Держдуми РФ, пише Bloomberg.

За прогнозами, цього року надходження Росії від нафти й газу становитимуть майже чверть доходів державної скарбниці.

Однак РФ планує збільшувати військові витрати для фінансування розв'язаної нею повномасштабної війни проти України, а також підвищуватиме податки, такі як ПДВ, і збільшуватиме запозичення, щоб подолати бюджетний розрив.

Прогнозується, що нафта марки Urals, основна експортна суміш Росії, цього року коштуватиме в середньому $58 за барель порівняно з $66,6 минулого року.

Уряд Росії прогнозує середню знижку Urals до світового еталону Brent на рівні $12 за барель. Розрив скоротився порівняно з попередніми роками повномасштабної війни проти України, але досі значно більший, ніж історична знижка в $2-4 за барель через санкції.

Зміцнення рубля є ще однією причиною зниження доходів. Цього року російський уряд прогнозує обмінний курс на рівні 86,1 руб. за долар США порівняно з 92,4 руб. за долар минулого року. Це означає, що уряд РФ отримує менше рублів за кожен барель нафти та кубометр газу, проданих за кордон.

При цьому російська влада прогнозує зростання доходів від нафти і газу протягом наступних трьох років: до 8,92 трлн руб. у 2026 році, а потім до 9,7 трлн руб. до 2028 року. Згідно з російським бюджетним планом на 2026-2028 роки, зростання має відбутися завдяки поступовому відновленню ціни на нафту Urals.

Раніше стало відомо, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

У вересні Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни. Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом.

Зі свого боку голова наглядової ради російської "Московської біржі" Сергєй Швецов закликав готуватися до того, що федеральний бюджет РФ залишатиметься мілітарним ще довгі роки, оскільки Росії потрібно буде відновлювати запаси та інфраструктуру й займатися переозброєнням.

"У нас є проблема - це бюджет. Бюджет - воєнний, як його Дмітрій Анатольєвич (Медведєв) назвав. І він залишатиметься таким ще 5-8 років, бо що роблять після завершення війни? Готуються до наступної війни", - сказав Швецов.

Раніше у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.