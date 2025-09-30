Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія направить у Данію контингент для протидії дронам

 

Фінляндія ухвалила рішення направити до Данії контингент для протидії безпілотникам після низки інцидентів з невідомими дронами.

Про це в Х написав фінський президент Александер Стубб, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Стубб, Фінляндія повністю підтримує Данію в її зусиллях із захисту повітряного простору і протидії гібридній діяльності.

"Щоб зробити цю підтримку конкретною, сьогодні Фінляндія вирішила направити до Данії контингент з протидії БПЛА. Фінська прикордонна служба також надасть підтримку своїми силами і засобами", - додав він.

Стубб назвав це "чудовим прикладом конкретної співпраці між країнами Північної Європи, якої ми потребуємо сьогодні".

"У майбутньому ми продовжимо узгоджувати наші підходи до протидії гібридним загрозам і сприятимемо розвитку потенціалу в Європі", - додав фінський президент.

Повідомляли, що Франція, Німеччина і Швеція відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.

Згодом Британія оголосила, що відправить у Данію засоби для протидії безпілотникам.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

Бізнес