Трамп запровадив мита у 10% на імпорт пиломатеріалів і 25% – на шафи та меблі

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт деревини, пиломатеріалів та похідних від них продуктів (дерев'яних виробів). Про це йдеться в указі Трампа, опублікованому 29 вересня.

Запроваджено 10-відсотковий глобальний тариф на імпорт хвойних пиломатеріалів і 25-відсотковий - на певні м'які меблі, який зросте до 30% з 1 січня. Також запроваджено 25-відсотковий глобальний тариф на кухонні шафи та туалетні столики, який зросте до 50% з 1 січня.

У документі зазначено, що мита для Великої Британії, Євросоюзу та Японії будуть меншими, оскільки у них є торговельні угоди зі США. Мито на імпорт деревини з Великої Британії не перевищуватиме 10%, а сукупний тариф на імпорт деревини з ЄС та Японії не перевищуватиме 15%.

"Президент Трамп визнає, що надмірна залежність від іноземної деревини, пиломатеріалів та похідних від них продуктів може поставити під загрозу обороноздатність Сполучених Штатів, будівельну промисловість та економічну могутність", - йдеться у документі.

Reuters зазначило, що початок дії тарифів на деревину та меблі відкладено на два тижні, до 14 жовтня. Документ збільшить мита, зокрема для Канади, найбільшого постачальника пиломатеріалів м'яких порід до США. Канадські виробники вже стикаються з комбінованими антидемпінговими та антисубсидійними тарифами США у розмірі близько 35% через тривалу суперечку щодо деревини, заготовленої на канадських державних землях.

Канада заявила, що надасть до 1,2 млрд канадських доларів ($870 млн) допомоги своїм виробникам пиломатеріалів м'яких порід, щоб впоратися з попередніми митами.