Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп запровадив мита у 10% на імпорт пиломатеріалів і 25% – на шафи та меблі
13:07 30.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт деревини, пиломатеріалів та похідних від них продуктів (дерев'яних виробів). Про це йдеться в указі Трампа, опублікованому 29 вересня.
Запроваджено 10-відсотковий глобальний тариф на імпорт хвойних пиломатеріалів і 25-відсотковий - на певні м'які меблі, який зросте до 30% з 1 січня. Також запроваджено 25-відсотковий глобальний тариф на кухонні шафи та туалетні столики, який зросте до 50% з 1 січня.
У документі зазначено, що мита для Великої Британії, Євросоюзу та Японії будуть меншими, оскільки у них є торговельні угоди зі США. Мито на імпорт деревини з Великої Британії не перевищуватиме 10%, а сукупний тариф на імпорт деревини з ЄС та Японії не перевищуватиме 15%.
"Президент Трамп визнає, що надмірна залежність від іноземної деревини, пиломатеріалів та похідних від них продуктів може поставити під загрозу обороноздатність Сполучених Штатів, будівельну промисловість та економічну могутність", - йдеться у документі.
Reuters зазначило, що початок дії тарифів на деревину та меблі відкладено на два тижні, до 14 жовтня. Документ збільшить мита, зокрема для Канади, найбільшого постачальника пиломатеріалів м'яких порід до США. Канадські виробники вже стикаються з комбінованими антидемпінговими та антисубсидійними тарифами США у розмірі близько 35% через тривалу суперечку щодо деревини, заготовленої на канадських державних землях.
Канада заявила, що надасть до 1,2 млрд канадських доларів ($870 млн) допомоги своїм виробникам пиломатеріалів м'яких порід, щоб впоратися з попередніми митами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації
|Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство
|Зеленський: українські військові розгортають в Данії місію для поширення досвіду захисту від дронів
|У Польщі затримали українця, підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків». Його мають екстрадувати
|Обсяг M&A у світі в III кв. перевищив $1 трлн, з початку року - $3 трлн
|Швейцарський UBS має намір захищати свою бізнес-модель в умовах запропонованої банківської реформи
Бізнес
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї