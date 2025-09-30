Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп запровадив мита у 10% на імпорт пиломатеріалів і 25% – на шафи та меблі

 

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт деревини, пиломатеріалів та похідних від них продуктів (дерев'яних виробів). Про це йдеться в указі Трампа, опублікованому 29 вересня.

Запроваджено 10-відсотковий глобальний тариф на імпорт хвойних пиломатеріалів і 25-відсотковий - на певні м'які меблі, який зросте до 30% з 1 січня. Також запроваджено 25-відсотковий глобальний тариф на кухонні шафи та туалетні столики, який зросте до 50% з 1 січня.

У документі зазначено, що мита для Великої Британії, Євросоюзу та Японії будуть меншими, оскільки у них є торговельні угоди зі США. Мито на імпорт деревини з Великої Британії не перевищуватиме 10%, а сукупний тариф на імпорт деревини з ЄС та Японії не перевищуватиме 15%.

"Президент Трамп визнає, що надмірна залежність від іноземної деревини, пиломатеріалів та похідних від них продуктів може поставити під загрозу обороноздатність Сполучених Штатів, будівельну промисловість та економічну могутність", - йдеться у документі.

Reuters зазначило, що початок дії тарифів на деревину та меблі відкладено на два тижні, до 14 жовтня. Документ збільшить мита, зокрема для Канади, найбільшого постачальника пиломатеріалів м'яких порід до США. Канадські виробники вже стикаються з комбінованими антидемпінговими та антисубсидійними тарифами США у розмірі близько 35% через тривалу суперечку щодо деревини, заготовленої на канадських державних землях.

Канада заявила, що надасть до 1,2 млрд канадських доларів ($870 млн) допомоги своїм виробникам пиломатеріалів м'яких порід, щоб впоратися з попередніми митами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес