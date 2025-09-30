Фінансові новини
- 30.09.25
- 12:53
- RSS
- мапа сайту
Греція придбає в Італії кілька фрегатів
10:51 30.09.2025 |
Греція і Італія в понеділок підписали в Ла Спеції угоду про військово-морську співпрацю, а також декларацію про наміри щодо придбання 2+2 італійських фрегатів FREMM класу Bergamini.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Угоду підписали директори департаментів озброєнь генерал-лейтенант Іоанніс Бурас і адмірал Джанчінто Оттавіані в присутності міністра оборони Греції Нікоса Дендіаса і його італійського колеги Гвідо Крозетто.
Під час візиту Дендіас також зустрівся з Крозетто на борту фрегата ВМС Італії.
"У мене була дуже цікава дискусія з моїм італійським колегою Гвідо Крозетто, яка завершилася підписанням двох протоколів", - сказав Дендіас в інтерв'ю громадському мовнику ERT.
"Один з них дійсно відкриває нам двері для придбання двох фрегатів FREMM, з можливістю придбати ще два. Два або чотири кораблі, приблизно десятирічної давності, з чудовими можливостями і у відмінному стані", - додав він.
Дендіас зазначив, що придбання фрегатів FREMM разом з чотирма новими французькими кораблями FDI Belharra і модернізацією флоту MEKO значно посилить можливості ВМС Греції.
Він також підкреслив важливість забезпечення сумісності систем озброєння між фрегатами FREMM і FDI.
"Ми вступаємо в нову еру для грецьких збройних сил, нову еру для грецьких ВМС. Я вважаю, що ми швидко заповнюємо величезну прогалину, залишену десятирічною економічною кризою", - сказав Дендіас.
Греція у квітні підписала угоду про закупівлю 16 протикорабельних ракет у Франції.
Зазначимо, в листопаді минулого року грецький міністр оборони Нікос Дендіас представив ключові параметри програми реформування міністерства, яка має на меті модернізувати Збройні сили країни шляхом відмови від застарілих структур і практик, а також покращити їхню здатність реагувати на сучасні виклики.
Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
