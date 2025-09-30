Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Греція придбає в Італії кілька фрегатів

 

Греція і Італія в понеділок підписали в Ла Спеції угоду про військово-морську співпрацю, а також декларацію про наміри щодо придбання 2+2 італійських фрегатів FREMM класу Bergamini.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Угоду підписали директори департаментів озброєнь генерал-лейтенант Іоанніс Бурас і адмірал Джанчінто Оттавіані в присутності міністра оборони Греції Нікоса Дендіаса і його італійського колеги Гвідо Крозетто.

Під час візиту Дендіас також зустрівся з Крозетто на борту фрегата ВМС Італії.

"У мене була дуже цікава дискусія з моїм італійським колегою Гвідо Крозетто, яка завершилася підписанням двох протоколів", - сказав Дендіас в інтерв'ю громадському мовнику ERT.

"Один з них дійсно відкриває нам двері для придбання двох фрегатів FREMM, з можливістю придбати ще два. Два або чотири кораблі, приблизно десятирічної давності, з чудовими можливостями і у відмінному стані", - додав він.

Дендіас зазначив, що придбання фрегатів FREMM разом з чотирма новими французькими кораблями FDI Belharra і модернізацією флоту MEKO значно посилить можливості ВМС Греції.

Він також підкреслив важливість забезпечення сумісності систем озброєння між фрегатами FREMM і FDI.

"Ми вступаємо в нову еру для грецьких збройних сил, нову еру для грецьких ВМС. Я вважаю, що ми швидко заповнюємо величезну прогалину, залишену десятирічною економічною кризою", - сказав Дендіас.

Греція у квітні підписала угоду про закупівлю 16 протикорабельних ракет у Франції.

Зазначимо, в листопаді минулого року грецький міністр оборони Нікос Дендіас представив ключові параметри програми реформування міністерства, яка має на меті модернізувати Збройні сили країни шляхом відмови від застарілих структур і практик, а також покращити їхню здатність реагувати на сучасні виклики.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес