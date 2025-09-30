Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шведська Saab успішно випробувала нову антидронову систему Loke
10:45 30.09.2025 |
Компанія Saab провела тестування нової антидронової системи Loke в межах бойової місії НАТО. Про це повідомили в компанії.
Концепція Loke була розроблена Шведським управлінням оборонних матеріалів (FMV), шведськими ВПС та спеціалістами Saab. Система поєднує радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби та дистанційні бойові модулі для виявлення та нейтралізації загроз від безпілотників. Все це працює на базі звичайного пікапа.
Loke було розгорнуто під час участі шведських ВПС в операціях НАТО на авіабазі Мальборк у Польщі з квітня по вересень 2025 року. В межах операції відпрацьовувався захист об'єктів союзників, включаючи ключовий логістичний центр для військової допомоги Україні.
"Ефективні повітряні операції вимагають надійного наземного захисту. Розгорнуті нами системи значно посилили безпеку баз як для нас, так і для наших союзників", - сказав командувач шведського контингенту в Польщі підполковник Крістіан Бертільссон.
Система Loke вперше була представлена в лютому 2025 року, вона побудована шляхом поєднання існуючих технологій у модульну систему. Вона містить мобільний радар Saab Giraffe 1X мобільну бойову систему Trackfire з важкими та середніми кулеметами, а також компоненти РЕБ. Система може відстежувати як фізичні цілі, так і сигнали в електромагнітному спектрі, забезпечуючи раннє виявлення та кілька варіантів нейтралізації.
"Для протидії новим загрозам вирішальне значення має оптимізований ланцюг "від датчика до стрільця". Ми досягли того, що багато хто вважав неможливим, за рекордно короткий час, включаючи необхідну освіту та підготовку для підтримки місії", - наголосила аналітикиня з розвитку бізнесу боротьби з БПЛА в Saab Анжеліка Перссон.
Зазначається, що повне впровадження Loke планується до кінця 2025 року.
Раніше повідомлялось, що Швеція створює безпілотні мінісубмарини для протидії російським загрозам у Балтійському морі. Проєкт реалізується на верфі Kockumsvarvet у співпраці зі Шведським управлінням оборонних матеріалів та компанією Saab. Прототип планують спустити на воду влітку 2026 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Нетаньягу запевнив, що не дав згоди на Палестинську державу, прийнявши мирний план Трампа
|У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України
|Нові пакети зброї для України в межах ініціативи PURL вже узгоджують зі США
|Президентка ЄК просуває ідею «репараційної позики» для України з заморожених росактивів
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення
Бізнес
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло