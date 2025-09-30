Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шведська Saab успішно випробувала нову антидронову систему Loke

Компанія Saab провела тестування нової антидронової системи Loke в межах бойової місії НАТО. Про це повідомили в компанії.

Концепція Loke була розроблена Шведським управлінням оборонних матеріалів (FMV), шведськими ВПС та спеціалістами Saab. Система поєднує радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби та дистанційні бойові модулі для виявлення та нейтралізації загроз від безпілотників. Все це працює на базі звичайного пікапа.

Loke було розгорнуто під час участі шведських ВПС в операціях НАТО на авіабазі Мальборк у Польщі з квітня по вересень 2025 року. В межах операції відпрацьовувався захист об'єктів союзників, включаючи ключовий логістичний центр для військової допомоги Україні.

"Ефективні повітряні операції вимагають надійного наземного захисту. Розгорнуті нами системи значно посилили безпеку баз як для нас, так і для наших союзників", - сказав командувач шведського контингенту в Польщі підполковник Крістіан Бертільссон.

Система Loke вперше була представлена ​​в лютому 2025 року, вона побудована шляхом поєднання існуючих технологій у модульну систему. Вона містить мобільний радар Saab Giraffe 1X мобільну бойову систему Trackfire з важкими та середніми кулеметами, а також компоненти РЕБ. Система може відстежувати як фізичні цілі, так і сигнали в електромагнітному спектрі, забезпечуючи раннє виявлення та кілька варіантів нейтралізації.

"Для протидії новим загрозам вирішальне значення має оптимізований ланцюг "від датчика до стрільця". Ми досягли того, що багато хто вважав неможливим, за рекордно короткий час, включаючи необхідну освіту та підготовку для підтримки місії", - наголосила аналітикиня з розвитку бізнесу боротьби з БПЛА в Saab Анжеліка Перссон.

Зазначається, що повне впровадження Loke планується до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялось, що Швеція створює безпілотні мінісубмарини для протидії російським загрозам у Балтійському морі. Проєкт реалізується на верфі Kockumsvarvet у співпраці зі Шведським управлінням оборонних матеріалів та компанією Saab. Прототип планують спустити на воду влітку 2026 року.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

Бізнес