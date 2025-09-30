Авторизация

DJI не змогла оскаржити в США включення до списку військових компаній Китаю

 

Американський федеральний суд відхилив позов виробника дронів DJI проти Міністерства оборони США, яке внесло компанію до списку китайських військових підприємств. Суддя зазначив, що Міністерство надало "суттєві докази" участі DJI у китайській оборонній промисловості, пише TechCrunch.

У рішенні суду зазначено, що використання модифікованих дронів DJI у війні росії проти України підтверджує їхню військову застосовність, незалежно від офіційної політики компанії, яка забороняє такий сценарій. Водночас суд відкинув частину аргументів Міноборони, зокрема твердження про прямий контроль китайської влади над виробником.

DJI була внесена до списку китайських військових підприємству 2022 році, після того, як раніше потрапила під обмеження Міністерства торгівлі та Міністерства фінансів США. У позові компанія наполягала, що не належить і не контролюється китайськими військовими, а її продукція призначена для споживчого та комерційного ринку. DJI заявляла про фінансові та репутаційні втрати через включення до цього списку.

Компанія висловила розчарування рішенням і повідомила, що розглядає подальші юридичні кроки. Водночас у США триває перевірка безпекових ризиків, і вже в грудні DJI може зіткнутися з повною забороною продажів, якщо національні служби безпеки визнають її дрони загрозою для національної безпеки.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, Китай
 

