Глава Міноборони Німеччини скептично оцінює ідею «стіни дронів»
10:29 30.09.2025 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо концепції "стіни дронів" для захисту східних країн від російських повітряних вторгнень.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це він сказав на панельній дискусії Варшавського безпекового форуму в понеділок.
Пісторіус сказав, що "дуже цінує" ідею "стіни дронів", але додав, що вона може бути реалізована "в найближчі три-чотири роки".
"Ми повинні думати і діяти відповідно до пріоритетів, а є й інші, на мою думку. Нам потрібно більше можливостей і більше потужностей. Захист від дронів, звичайно, але не за допомогою "стіни дронів", - сказав він.
Німецький міністр додав, що пріоритетом є забезпечення достатньої гнучкості процесів розробки та закупівлі озброєнь з огляду на швидкість розвитку технологій.
Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.
За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.
Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
Нетаньягу запевнив, що не дав згоди на Палестинську державу, прийнявши мирний план Трампа
У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України
Нові пакети зброї для України в межах ініціативи PURL вже узгоджують зі США
Президентка ЄК просуває ідею «репараційної позики» для України з заморожених росактивів
У Трампа пояснили, з чим пов'язане потепління у відносинах з Білоруссю
Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення
Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло