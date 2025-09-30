Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Навроцький запропонував посилити критерії для отримання польського громадянства

 

Президент Польщі Кароль Навроцький подав поправки до закону про громадянство, які передбачають посилення критеріїв для його отримання.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Проєкт передбачає подовження з трьох до десяти років мінімального терміну безперервного проживання в Польщі, необхідного для визнання іноземця польським громадянином.

"Метою проєкту закону є створення умов, сприятливих для повнішої інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства", - йдеться в обґрунтуванні.

Як зазначено, існування "стійкого, фактичного зв'язку між іноземцем і державною спільнотою виправдовує його прийняття до цієї спільноти, однак створення таких зв'язків, інтеграція з державною спільнотою вимагає часу, а чинний наразі 3-річний термін є недостатнім".

У проєкті також звертається увага на те, що нинішній 3-річний термін проживання, необхідний для отримання громадянства, "є одним з найкоротших в Європейському Союзі", що "може не забезпечити достатнього часу для оволодіння польською мовою на рівні B1, розуміння культури та повної адаптації до соціально-правових реалій".

"Впровадження запропонованих змін є важливим для забезпечення соціальної та економічної стабільності Польщі в умовах динамічного зростання міграції", - додається в проєкті.

Повідомляли також, що нідерландський уряд запропонував встановити мінімальний термін проживання для отримання громадянства Нідерландів у 10 років замість чинних пʼяти.

Крім того, минулого року Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей - 291 955, що на 46% більше, ніж у 2023 році.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес