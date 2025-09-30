Фінансові новини
Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти неправдивих заяв щодо «злочинів ОУН і УПА»
10:09 30.09.2025 |
Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який вносить зміни до закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з переслідування злочинів проти польської нації, повідомила Канцелярія президента Польщі на платформі X в понеділок.
"Метою цієї поправки є протидія поширенню неправдивих заяв щодо злочинів, скоєних членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з німецьким Третім Рейхом, зокрема злочину геноциду, скоєного проти поляків на Волині", - йдеться у заяві Канцелярії президента Польщі.
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
|Нетаньягу запевнив, що не дав згоди на Палестинську державу, прийнявши мирний план Трампа
|У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України
|Нові пакети зброї для України в межах ініціативи PURL вже узгоджують зі США
|Президентка ЄК просуває ідею «репараційної позики» для України з заморожених росактивів
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло