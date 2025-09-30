Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти неправдивих заяв щодо «злочинів ОУН і УПА»

 

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який вносить зміни до закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з переслідування злочинів проти польської нації, повідомила Канцелярія президента Польщі на платформі X в понеділок.

"Метою цієї поправки є протидія поширенню неправдивих заяв щодо злочинів, скоєних членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з німецьким Третім Рейхом, зокрема злочину геноциду, скоєного проти поляків на Волині", - йдеться у заяві Канцелярії президента Польщі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

