Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти неправдивих заяв щодо «злочинів ОУН і УПА»

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який вносить зміни до закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з переслідування злочинів проти польської нації, повідомила Канцелярія президента Польщі на платформі X в понеділок.

"Метою цієї поправки є протидія поширенню неправдивих заяв щодо злочинів, скоєних членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з німецьким Третім Рейхом, зокрема злочину геноциду, скоєного проти поляків на Волині", - йдеться у заяві Канцелярії президента Польщі.