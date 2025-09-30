Фінансові новини
30.09.25
12:52
RSS
мапа сайту
В Афганістані масштабний блекаут зв’язку після того, як талібан відключив інтернет
09:57 30.09.2025 |
В Афганістані зафіксовано масштабне відключення інтернету після того, як влада талібів розпочала обмеження доступу до оптоволоконних ліній у кількох провінціях, пише The Guardian.
За даними організації NetBlocks, що відстежує кібербезпеку та інтернет-управління, національний рівень підключення впав до 1%. NetBlocks зазначає, що інцидент виглядає як навмисне відключення послуг. Телефонний зв'язок у країні також під загрозою, оскільки в умовах обмеженої інфраструктури він здебільшого передається через ті самі оптоволоконні лінії.
За словами представників організації, знайти спосіб відключити інтернет і водночас залишити телефонні послуги може виявитися непросто.
Влада талібів почала посилювати контроль над інтернетом на початку вересня, і з того часу в багатьох регіонах з'єднання було надзвичайно повільним або нестабільним. 16 вересня речник провінції Балх Атаулла Заїд заявив, що інтернет у регіоні повністю заборонений за наказом керівництва "для запобігання гріховним діям".
Подібні обмеження зафіксовані у провінціях Бадахшан і Тахар на півночі, а також у Кандагарі, Гільменді, Нангархарі та Урзгані на півдні країни.
Ще у 2024 році влада Кабула називала 9350-кілометрову оптоволоконну мережу, збудовану переважно за підтримки США, пріоритетом для розвитку економіки та інтеграції у світ. Водночас таліби, які повернулися до влади, запроваджують дедалі більше обмежень відповідно до свого трактування ісламського права.
