В Афганістані масштабний блекаут зв’язку після того, як талібан відключив інтернет

В Афганістані зафіксовано масштабне відключення інтернету після того, як влада талібів розпочала обмеження доступу до оптоволоконних ліній у кількох провінціях, пише The Guardian.

За даними організації NetBlocks, що відстежує кібербезпеку та інтернет-управління, національний рівень підключення впав до 1%. NetBlocks зазначає, що інцидент виглядає як навмисне відключення послуг. Телефонний зв'язок у країні також під загрозою, оскільки в умовах обмеженої інфраструктури він здебільшого передається через ті самі оптоволоконні лінії.

За словами представників організації, знайти спосіб відключити інтернет і водночас залишити телефонні послуги може виявитися непросто.

Влада талібів почала посилювати контроль над інтернетом на початку вересня, і з того часу в багатьох регіонах з'єднання було надзвичайно повільним або нестабільним. 16 вересня речник провінції Балх Атаулла Заїд заявив, що інтернет у регіоні повністю заборонений за наказом керівництва "для запобігання гріховним діям".

Подібні обмеження зафіксовані у провінціях Бадахшан і Тахар на півночі, а також у Кандагарі, Гільменді, Нангархарі та Урзгані на півдні країни.

Ще у 2024 році влада Кабула називала 9350-кілометрову оптоволоконну мережу, збудовану переважно за підтримки США, пріоритетом для розвитку економіки та інтеграції у світ. Водночас таліби, які повернулися до влади, запроваджують дедалі більше обмежень відповідно до свого трактування ісламського права.