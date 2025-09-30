Авторизация

В Афганістані масштабний блекаут зв’язку після того, як талібан відключив інтернет

 

В Афганістані зафіксовано масштабне відключення інтернету після того, як влада талібів розпочала обмеження доступу до оптоволоконних ліній у кількох провінціях, пише The Guardian.

За даними організації NetBlocks, що відстежує кібербезпеку та інтернет-управління, національний рівень підключення впав до 1%. NetBlocks зазначає, що інцидент виглядає як навмисне відключення послуг. Телефонний зв'язок у країні також під загрозою, оскільки в умовах обмеженої інфраструктури він здебільшого передається через ті самі оптоволоконні лінії.

За словами представників організації, знайти спосіб відключити інтернет і водночас залишити телефонні послуги може виявитися непросто.

Влада талібів почала посилювати контроль над інтернетом на початку вересня, і з того часу в багатьох регіонах з'єднання було надзвичайно повільним або нестабільним. 16 вересня речник провінції Балх Атаулла Заїд заявив, що інтернет у регіоні повністю заборонений за наказом керівництва "для запобігання гріховним діям".

Подібні обмеження зафіксовані у провінціях Бадахшан і Тахар на півночі, а також у Кандагарі, Гільменді, Нангархарі та Урзгані на півдні країни.

Ще у 2024 році влада Кабула називала 9350-кілометрову оптоволоконну мережу, збудовану переважно за підтримки США, пріоритетом для розвитку економіки та інтеграції у світ. Водночас таліби, які повернулися до влади, запроваджують дедалі більше обмежень відповідно до свого трактування ісламського права.

За матеріалами: mezha.media
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

