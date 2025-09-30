Фінансові новини
- 30.09.25
- 12:52
RSS
мапа сайту
Китай покарав шахраїв, які ошукали світ на 1,4 мільярди доларів
09:48 30.09.2025 |
Суд у Китаї виніс смертні вироки 11 членам потужного злочинного угруповання, яке організувало шахрайську мережу в Південно-Східній Азії та ошукало людей по всьому світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.
Як повідомив народний суд проміжної інстанції міста Веньчжоу, йдеться про членів впливової родини Мін, яка діяла в регіоні Кокан у М'янмі.
Їх було звинувачено в організації незаконних азартних ігор та шахрайських операцій на суму понад 1,4 мільярда доларів, а також в смертях працівників, які не підкорялися їхнім розпорядженням.
У понеділок, 29 вересня, народний суд засудив до смертної кари 11 членів цієї родини, а ще п'ятьом винесено смертні вироки з відстрочкою виконання покарання на два роки. Як правило, дворічні умовні смертні вироки замінюються в результаті на довічне ув'язнення.
Крім того, ще 12 учасників угруповання отримали тюремні строки від п'яти до 24 років.
В чому звинуватили родину Мін
Слідство встановило, що синдикат використовував озброєні загони для створення цілої мережі шахрайських та гральних центрів.
У своїх заявах суд зазначив, що злочинці не лише займалися масштабним шахрайством, а й вдавалися до насильства. За даними слідства, вони вбили щонайменше 14 осіб, серед яких - десять спільників, які намагалися втекти або відмовилися виконувати накази. Наприклад, в одному з епізодів у жовтні 2023 року обвинувачені відкрили вогонь по групі людей, щоб не допустити їх повернення до Китаю.
Родина Мін стала об'єктом переслідування китайської влади ще в листопаді 2023 року, коли було видано ордери на арешт чотирьох ключових фігурантів за підозрою у вбивствах, шахрайстві та незаконному утриманні людей.
Що відомо про глобальне онлайн-шахрайство
Шахрайські центри, подібні до тих, якими керувала родина Мін, поширені в країнах Південно-Східної Азії - насамперед у М'янмі, Лаосі та Камбоджі. Вони спеціалізуються на складних онлайн-шахрайствах, часто використовуючи жертв торгівлі людьми, яких примушують брати участь у фіктивних інвестиційних схемах або "романтичних" аферах. За оцінками ООН, ця тіньова індустрія приносить кримінальним угрупованням близько 40 мільярдів доларів на рік.
Китай активно бореться з такими схемами, координуючи дії з правоохоронними органами сусідніх країн. У лютому 2025 року спільна операція Китаю, М'янми та Таїланду проти шахрайських центрів на кордоні двох країн дозволила звільнити понад 7 000 людей, більшість з яких були громадянами Китаю.
ООН раніше попереджала, що китайські та південно-східноазійські банди щорічно заробляють десятки мільярдів доларів через кібершахрайські центри, і закликала до міжнародної координації для боротьби з цією проблемою.
