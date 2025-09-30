Авторизация

Трамп отримає від YouTube понад $24 мільйони через блокування акаунту - CNN

 

YouTube погодився виплатити 24,5 млн дол компенсації через блокування сторінки тогочасного президента США Дональда Трампа чотири роки тому.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише CNN.

"YouTube погодився заплатити 24,5 млн дол, аби врегулювати позов, поданий президентом Дональдом Трампом, коли його сторінку було заблоковано соціальними платформами після заворушень 6 січня 2021-го року", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що 22 млн дол YouTube перерахує неприбутковій організації Trust for National Mall, яка займається "відновленням, збереженням й покращенням національного проспекту у Вашингтоні". Відповідно до судових документів, ці кошти мають піти на спорудження бальшої зали у Білому домі. "YouTube також заплатить 2,5 млн дол для врегулювання суперечки із іншими позивачами, серед яких Американська консервативна спілка", - зауважує CNN.

Нагадаємо: що подібні мирові угоди із Трампом раніше вже уклав Facebook та Х. "У січні Meta погодилася врегулювати позов Трампа за 25 млн дол, а врегулювання Х у лютому передбачало виплату близько 10 млн дол", - стверджується у статті.

Як повідомляв Укрінформу, провідні світові соціальні мережі заблокували акаунт Трампа через заохочення ним до заворушень під час сутичок у Вашингтоні 6 січня 2021-го року. Утім Х скасував цю заборону незабаром після придбання платформи Ілоном Маском наприкінці 2022-го року. Meta вчинила так само у лютому 2023-го, а YouTube - наступного місяця.
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

