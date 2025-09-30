Фінансові новини
Трамп планує 100% мита на фільми
09:38 30.09.2025 |
Президент Дональд Трамп удруге пообіцяв запровадити 100%-ве мито на фільми, зняті за межами США, щоб порятувати американську кіноіндустрію.
"Наш кінобізнес був вкрадений у Сполучених Штатів Америки іншими країнами, як цукерка у немовляти. Каліфорнія, зі своїм слабким і некомпетентним губернатором, постраждала особливо сильно!" - написав Трамп у Truth Social вранці в понеділок.
"Тому, щоб розв'язати цю давню, безперервну проблему, я введу 100% тариф на будь-які фільми, зняті за межами Сполучених Штатів", - додав він.
На початку травня президент США повідомляв, що розпорядився запровадити 100% мита на фільми, зроблені не в США, і вже уповноважив Міністерство торгівлі та торгового представника США негайно розпочати процес.
Видання Axios писало, що тарифи Трампа на імпорт фільмів можуть боляче вдарити по студіях США, спровокувавши жорстку відповідь міжнародних ринків, на яких американські студії заробляють.
Останніми роками кіно- та телевиробництво перемістилося з Голлівуду (штат Каліфорнія, США) в місця з вигідними податковими пільгами, такі як Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія, що знижує витрати на знімання.
Так, Австралія була місцем знімання франшизи "Матриця" та є постійною базою для студій, включно й Marvel. Нова Зеландія найвідоміша як місце знімання трилогії "Володар кілець". За даними статистичного бюро, у 2022 році обсяг австралійського кіно- й телесектору становив понад 4 млрд австралійських доларів ($2,58 млрд).
