Пентагон закликав виробників ракет подвоїти виробництво на тлі потенційного конфлікту з Китаєм — WSJ

Міністерство оборони США наполягає, щоб постачальники ракет удвічі або навіть учетверо збільшили темпи виробництва через можливе зіткнення з Китаєм.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Як повідомили співрозмовники, пришвидшення виробництва критично важливої ​​зброї обговорювалося під час зустрічей високого рівня між керівництвом Пентагону та високопоставленими представниками кількох американських компаній.

У червні в одній із таких зустрічей з виробниками зброї брав участь міністр оборони Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Стверджується, що «незвично активну роль» у цій роботі відіграє заступник міністра оборони Стів Файнберг, який, за інформацією джерел, щотижня телефонує виробникам.

Речник Пентагону підтвердив журналістам, що президент США Дональд Трамп та Гегсет «досліджують надзвичайні можливості для розширення військової потужності та прискорення виробництва боєприпасів».

За словами джерел, Пентагон зосередився на 12 видах озброєння, що включає ракети-перехоплювачі для Patriot, далекобійні протикорабельні ракети та багатоцільові ракети великої дальності Standard-6.

А втім, як зазначає WSJ, деякі люди, залучені до цих зусиль як усередині уряду, так і поза ним, вважають цілі нереалістичними. Видання пояснює, що складання окремої ракети може зайняти два роки, а випробування та кваліфікація зброї від нових постачальників вимагатиме кількох місяців і сотень мільйонів доларів.

Крім того, за словами аналітиків, для досягнення цілей не вистачить тих 25 мільярдів доларів, які додатково закладені у «великому та прекрасному» законі Трампа.

Водночас такі компанії, як Lockheed Martin та Raytheon, розповіли, що готові до зростання темпів виробництва. У вересні армія США виділила Lockheed майже 10 мільярдів доларів на виробництво майже 2000 ракет PAC-3.

Нагадаємо, у липні Пентагон призупиняв постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України. Як писали медіа, це сталося через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.

Так, Guardian стверджував, що станом на липень Сполучені Штати мали лише близько 25% ракет-перехоплювачів для систем Patriot, необхідних їм для втілення своїх військових планів.

Та вже через тиждень адміністрація президента США відновила постачання частини зброї до України.