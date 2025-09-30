Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 12:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон закликав виробників ракет подвоїти виробництво на тлі потенційного конфлікту з Китаєм — WSJ
09:20 30.09.2025 |
Міністерство оборони США наполягає, щоб постачальники ракет удвічі або навіть учетверо збільшили темпи виробництва через можливе зіткнення з Китаєм.
Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела.
Як повідомили співрозмовники, пришвидшення виробництва критично важливої зброї обговорювалося під час зустрічей високого рівня між керівництвом Пентагону та високопоставленими представниками кількох американських компаній.
У червні в одній із таких зустрічей з виробниками зброї брав участь міністр оборони Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.
Стверджується, що «незвично активну роль» у цій роботі відіграє заступник міністра оборони Стів Файнберг, який, за інформацією джерел, щотижня телефонує виробникам.
Речник Пентагону підтвердив журналістам, що президент США Дональд Трамп та Гегсет «досліджують надзвичайні можливості для розширення військової потужності та прискорення виробництва боєприпасів».
За словами джерел, Пентагон зосередився на 12 видах озброєння, що включає ракети-перехоплювачі для Patriot, далекобійні протикорабельні ракети та багатоцільові ракети великої дальності Standard-6.
А втім, як зазначає WSJ, деякі люди, залучені до цих зусиль як усередині уряду, так і поза ним, вважають цілі нереалістичними. Видання пояснює, що складання окремої ракети може зайняти два роки, а випробування та кваліфікація зброї від нових постачальників вимагатиме кількох місяців і сотень мільйонів доларів.
Крім того, за словами аналітиків, для досягнення цілей не вистачить тих 25 мільярдів доларів, які додатково закладені у «великому та прекрасному» законі Трампа.
Водночас такі компанії, як Lockheed Martin та Raytheon, розповіли, що готові до зростання темпів виробництва. У вересні армія США виділила Lockheed майже 10 мільярдів доларів на виробництво майже 2000 ракет PAC-3.
Нагадаємо, у липні Пентагон призупиняв постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України. Як писали медіа, це сталося через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.
Так, Guardian стверджував, що станом на липень Сполучені Штати мали лише близько 25% ракет-перехоплювачів для систем Patriot, необхідних їм для втілення своїх військових планів.
Та вже через тиждень адміністрація президента США відновила постачання частини зброї до України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України
|Нові пакети зброї для України в межах ініціативи PURL вже узгоджують зі США
|Президентка ЄК просуває ідею «репараційної позики» для України з заморожених росактивів
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення
Бізнес
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло