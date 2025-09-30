Фінансові новини
США виділяють $625 млн на підтримку вугільної галузі, віддадуть нові землі під вуглевидобуток
23:38 29.09.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа виділяє $625 млн на інвестиції в розвиток і пожвавлення вугільної промисловості, йдеться в повідомленні міністерства енергетики США.
Уряд прагне підтримати галузь, щоб стимулювати зростання вироблення електроенергії на тлі підвищення попиту на неї у зв'язку з розвитком ШІ-сектору.
"Інвестиції допоможуть зберегти наші вугільні електростанції в робочому стані та матимуть вирішальне значення для підтримання низьких цін на електроенергію і безперебійного енергопостачання", - йдеться в повідомленні Міненерго.
Раніше в понеділок міністерство внутрішніх справ США також оголосило про виділення 13,1 млн акрів (5,3 млн гектарів) федеральної землі для оренди вуглевидобувними компаніями, щоб "зміцнити внутрішні ланцюжки постачань вугілля і забезпечити надійне джерело постачань енергоносіїв".
Згідно з даними Управління енергетичної інформації (EIA) міністерства енергетики США, на вугільні електростанції припало близько 15% генерації електроенергії в країні 2024 року. Для порівняння: у 2000 році цей показник становив 50%. Кількість зайнятих у вугільній галузі в країні скоротилася до близько 40 тис. із 70 тис. десять років тому.
