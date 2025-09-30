Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія ввела санкції проти десятків осіб та організацій, пов’язаних з ядерною програмою Ірану

 

У понеділок, 29 вересня, уряд Великої Британії запровадив санкції проти десятків осіб та організацій, пов'язаних з Іраном, у рамках стримування зусиль Тегерана із поширення ядерної зброї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Сполучене Королівство додало до санкційного списку ще 71 позицію, включно із іменами високопосадовців ядерної програми Ірану та ключових фінансових та енергетичних установ.

В Управлінні зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії зазначили, що активи усіх доданих до переліку санкцій осіб та організацій будуть заморожені.

Положення про санкції Британії щодо Ірану передбачають запровадження фінансових санкцій, включаючи заморожування коштів та економічних ресурсів осіб, які беруть або брали участь у розповсюдженні/розробці ядерної зброї в Ірані чи для використання в Ірані.

Обмеження також застосовуються у випадку ведення діяльності, що сприяє розробці такого типу зброї в Ірані, та у випадку розробки системи доставки ядерної зброї в Іран.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес