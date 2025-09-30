Британія ввела санкції проти десятків осіб та організацій, пов’язаних з ядерною програмою Ірану

У понеділок, 29 вересня, уряд Великої Британії запровадив санкції проти десятків осіб та організацій, пов'язаних з Іраном, у рамках стримування зусиль Тегерана із поширення ядерної зброї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Сполучене Королівство додало до санкційного списку ще 71 позицію, включно із іменами високопосадовців ядерної програми Ірану та ключових фінансових та енергетичних установ.

В Управлінні зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії зазначили, що активи усіх доданих до переліку санкцій осіб та організацій будуть заморожені.

Положення про санкції Британії щодо Ірану передбачають запровадження фінансових санкцій, включаючи заморожування коштів та економічних ресурсів осіб, які беруть або брали участь у розповсюдженні/розробці ядерної зброї в Ірані чи для використання в Ірані.

Обмеження також застосовуються у випадку ведення діяльності, що сприяє розробці такого типу зброї в Ірані, та у випадку розробки системи доставки ядерної зброї в Іран.