ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

Брюссель пропонує обмежити переміщення російських дипломатів країнами ЄС, такі заходи можуть стати частиною 19-го пакету санкцій проти РФ, повідомляє в понеділок EUobserver із посиланням на документ.

"За запропонованими правилами, якщо російський дипломат, що базується, наприклад, у Брюсселі, захоче поїхати до Гааги через Люксембург, він або вона мають повідомити про це владу Люксембургу та Нідерландів "щонайменше за 24 години" до перетину кордону", - пише видання, посилаючись на представлену пропозицію.

Дипломатам потрібно буде надати всі дані про автомобіль, на якому вони планують здійснити поїздку, а також повідомити владу про прикордонні пункти, які вони будуть проїжджати, і дати поїздки. Якщо ж дипломати планують використовувати літак, поїзд або автобус, то вони мають повідомити "назву перевізника, код маршруту або його еквівалент".

При цьому, згідно з пропозицією, країни ЄС після розгляду таких запитів зможуть заборонити в'їзд або ввести додаткові вимоги для дозволу поїздки.

Видання пише, що цю пропозицію в Брюсселі обговорювали в п'ятницю. Загалом до неї поставилися позитивно, обговорення продовжаться цього тижня.

Водночас європейський дипломат заявив EUobserver, що "дехто вважає, що у відповідь Москва може обмежити пересування західних дипломатів у Росії".