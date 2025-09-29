Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ
17:03 29.09.2025 |
Брюссель пропонує обмежити переміщення російських дипломатів країнами ЄС, такі заходи можуть стати частиною 19-го пакету санкцій проти РФ, повідомляє в понеділок EUobserver із посиланням на документ.
"За запропонованими правилами, якщо російський дипломат, що базується, наприклад, у Брюсселі, захоче поїхати до Гааги через Люксембург, він або вона мають повідомити про це владу Люксембургу та Нідерландів "щонайменше за 24 години" до перетину кордону", - пише видання, посилаючись на представлену пропозицію.
Дипломатам потрібно буде надати всі дані про автомобіль, на якому вони планують здійснити поїздку, а також повідомити владу про прикордонні пункти, які вони будуть проїжджати, і дати поїздки. Якщо ж дипломати планують використовувати літак, поїзд або автобус, то вони мають повідомити "назву перевізника, код маршруту або його еквівалент".
При цьому, згідно з пропозицією, країни ЄС після розгляду таких запитів зможуть заборонити в'їзд або ввести додаткові вимоги для дозволу поїздки.
Видання пише, що цю пропозицію в Брюсселі обговорювали в п'ятницю. Загалом до неї поставилися позитивно, обговорення продовжаться цього тижня.
Водночас європейський дипломат заявив EUobserver, що "дехто вважає, що у відповідь Москва може обмежити пересування західних дипломатів у Росії".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори у Молдові: після обробки всіх протоколів партія Санду отримала 50,2% голосів виборців
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом
|Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
|Українські бійці вдарили ракетою «Нептун» по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|МЗС України про заборону українських медіа в Угорщині: Уряду Орбана краще, коли він далі від правди
|Нетаньягу зателефонував і попросив вибачення у прем’єра Катару за удар по Досі — Reuters
|В Іраку до довічного засудили чоловіка, який вербував земляків для війни проти України на боці рф
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Зеленський запропонував партнерам створити «спільний щит» для захисту від російських загроз
|ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ
Бізнес
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції