- 29.09.25
- 23:14
У ключовому нафтопорту Китаю заборонять швартування танкерів тіньового флоту
16:54 29.09.2025 |
Китай має намір обмежити доступ старих танкерів до одного зі своїх найбільших нафтових терміналів. Заходи торкнуться порту Циндао, який обробляє близько шостої частини загального обсягу нафти, що надходить до Китаю, пише Bloomberg.
З 1 листопада в порту набувають чинності нові правила. Під заборону потраплять судна віком 31 рік і старші, а також танкери, які змінили свої реєстраційні дані в Міжнародній морській організації або мають недійсні сертифікати.
Крім того, всі судна, що заходять у порт у провінції Шаньдун, оцінюватимуть за спеціальною системою балів. Враховуватимуться вік судна і наявність страхового покриття відповідальності за забруднення довкілля. Танкер з низьким балом може бути позбавлений права на швартування.
За оцінкою експертів, ці заходи спрямовані насамперед проти тіньового флоту, який перевозить нафту з Ірану та інших країн, що перебувають під міжнародними санкціями. Такі судна часто експлуатують старі танкери та сумнівні схеми ідентифікації, що збільшує ризики аварій та екологічних катастроф.
Циндао розглядається як великий перевалочний пункт для постачання іранської нафти у Китай. За даними аналітичної компанії Kpler, з початку року порт прийняв близько 300 000 барелів сирої нафти з цієї близькосхідної країни на добу. При тому офіційні дані не показують імпорту нафти з Ірану з середини 2022 року.
У серпні США ввели санкції проти нафтового оператора, розташованого в портовому районі Дунцзякоу в Циндао. Причиною стало те, що Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products отримав іранську нафту, доставлену судном, яке вже перебуває під санкціями Вашингтона. Це посилило побоювання, що посилення санкцій може ще більше порушити імпорт сирої нафти в Китай.
