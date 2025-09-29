Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ключовому нафтопорту Китаю заборонять швартування танкерів тіньового флоту

 

Китай має намір обмежити доступ старих танкерів до одного зі своїх найбільших нафтових терміналів. Заходи торкнуться порту Циндао, який обробляє близько шостої частини загального обсягу нафти, що надходить до Китаю, пише Bloomberg.

З 1 листопада в порту набувають чинності нові правила. Під заборону потраплять судна віком 31 рік і старші, а також танкери, які змінили свої реєстраційні дані в Міжнародній морській організації або мають недійсні сертифікати.

Крім того, всі судна, що заходять у порт у провінції Шаньдун, оцінюватимуть за спеціальною системою балів. Враховуватимуться вік судна і наявність страхового покриття відповідальності за забруднення довкілля. Танкер з низьким балом може бути позбавлений права на швартування.

За оцінкою експертів, ці заходи спрямовані насамперед проти тіньового флоту, який перевозить нафту з Ірану та інших країн, що перебувають під міжнародними санкціями. Такі судна часто експлуатують старі танкери та сумнівні схеми ідентифікації, що збільшує ризики аварій та екологічних катастроф.

Циндао розглядається як великий перевалочний пункт для постачання іранської нафти у Китай. За даними аналітичної компанії Kpler, з початку року порт прийняв близько 300 000 барелів сирої нафти з цієї близькосхідної країни на добу. При тому офіційні дані не показують імпорту нафти з Ірану з середини 2022 року.

У серпні США ввели санкції проти нафтового оператора, розташованого в портовому районі Дунцзякоу в Циндао. Причиною стало те, що Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products отримав іранську нафту, доставлену судном, яке вже перебуває під санкціями Вашингтона. Це посилило побоювання, що посилення санкцій може ще більше порушити імпорт сирої нафти в Китай.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес