Індійський НПЗ, який частково належить «Роснефти», відновлює діяльність після санкцій - Bloomberg

Через два місяці після того, як санкції призвели до кризи на індійському НПЗ Nayara Energy Ltd., змусивши європейських керівників компанії залишити свої посади, компанія почала відновлювати діяльність завдяки підтримці уряду.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

За словами осіб, обізнаних у питанні, цей НПЗ, який частково належить російській компанії «Роснефть» і є найвідомішою індійською компанією, яка постраждала від санкцій, нині співпрацює з банками, включаючи Державний банк Індії, для спрощення платежів у місцевій валюті. Індійський кредитор UCO Bank уже отримав схвалення уряду на співпрацю з Nayara на початку цього місяця і, як очікується, буде управляти закордонними транзакціями.

Діяльність компанії також повернулась до нормального стану, що дозволяє не тільки постачати паливо до понад 6500 заправних станцій, але й відновити експорт за допомогою плавучих сховищ і флоту суден, зокрема підсанкційних суден. Принаймні один державний переробник, Hindustan Petroleum Corp., збільшив обсяги закупівель продукції у Nayara, розповів урядовий чиновник, який попросив не називати його імені.

Навіть після зустрічей з керівництвом нафтопереробного заводу великі кредитори із закордонними активами, такі як SBI, підтримують лише внутрішні платежі в індійських рупіях, зазначають джерела.

За словами однієї з осіб, безпосередньо залучених до цього питання, нафтопереробний завод працює на 75% потужності, і цей рівень зростає. За її словами, нафтопереробний завод у Вадінарі, який раніше залежав від різних сортів нафти з Саудівської Аравії, Іраку та Росії, зараз працює переважно на російській нафті Urals, доповненій невеликими обсягами індійської сировини.

«Наш нафтопереробний завод продовжує працювати в звичайному режимі, і ми активно задовольняємо попит наших індійських торгових точок і клієнтів», - йдеться в заяві Nayara, опублікованій у понеділок, в якій також зазначається, що компанія «розглядає різні варіанти експорту після задоволення внутрішнього попиту».

За даними, зібраними компанією Kpler, у вересні нафтопереробний завод планує експортувати майже 2,2 мільйона барелів продукції - це менше половини обсягу, проданого за той самий період минулого року, коли західні експортні ринки ще були відкриті.

За словами особи, безпосередньо залученої до цього питання, для забезпечення майбутніх поставок нафтопереробний завод веде переговори з Саудівською Аравією та Іраком про відновлення закупівель. Компанія прагне переконати продавців, що відсутність санкцій США означає відсутність реальних ризиків, і сподівається відновити поставки протягом декількох тижнів.