Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США

 

Китай запускає нову візову програму, щоб залучити технологічних спеціалістів з усього світу після того, як президент США Дональд Трамп ввів збір $100 тисяч за робочі візи H-1B. Про це повідомляє Reuters.

Хоч у Китаї й вистачає кваліфікованих місцевих фахівців, влада прагне показати країну відкритою для іноземних інвестицій і талантів. Такі дії також пов'язані зі зростанням торгової напруженості через тарифи США, що ускладнюють економічні перспективи.

Крім того, Китай запровадив інші заходи - відкрив більше секторів для іноземних інвесторів та запровадив безвізовий режим для громадян більшості європейських країн, Японії, Південної Кореї та інших. Нова віза K, оголошена у серпні, призначена для молодих іноземних випускників у галузях науки, технологій, інженерії та математики. Вона дозволяє в'їзд, проживання та роботу без наявності пропозиції роботи.

Уряд Китаю вважає, що віза K може бути привабливою для іноземних працівників, які можуть шукати альтернативу для робочих місць у США. Зокрема раніше повідомлялося, що через збір у $100 тисяч індійський IT-сектор зменшить ротацію кадрів до Сполучених Штатів.

Крім Китаю, інші країни, як-от Південна Корея, Німеччина чи Нова Зеландія, також послабили свої візові правила для залучення талановитих іноземців. Імміграційні експерти вважають, що головною перевагою візи K є відсутність вимоги до роботодавця-спонсора, що вважається однією з найбільших перешкод для тих, хто шукає візи H-1B.

Попри це, віза K має деякі обмеження. Уряд встановлює вимоги щодо віку, освіти та досвіду роботи. Поки що немає деталей про фінансові пільги, допомогу з працевлаштуванням, постійне проживання чи можливість привезти сім'ю. На відміну від США, Китай майже не надає громадянство іноземцям. Додатково складністю може бути китайська мова, якою працює більшість компаній.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Китай
 

