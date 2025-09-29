Авторизация

ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти в листопаді

 

ОПЕК+, ймовірно, схвалить чергове збільшення видобутку нафти щонайменше на 137 тис. барелів на добу (б/д) на своєму засіданні наступної неділі, оскільки зростання цін на нафту спонукає групу ще більше відновлювати частку ринку, зі слів трьох джерел Reuters, знайомих із переговорами.

ОПЕК+ скасувала свою стратегію скорочення видобутку з квітня й уже підвищила квоти більш ніж на 2,5 млн б/д, що становить близько 2,4% світового попиту, щоб збільшити частку ринку й після тиску президента США Дональда Трампа щодо зниження цін на нафту.

Вісім країн ОПЕК+ проведуть онлайн-зустріч 5 жовтня, щоб визначитися з видобутком у листопаді. ОПЕК+ видобуває близько половини світового обсягу нафти і включає Організацію країн-експортерів нафти, а також росію й інших союзників.

Ціни на нафту впали з понад $80 за барель на початку року, але з моменту початку збільшення видобутку ОПЕК у квітні здебільшого торгувалися у вузькому діапазоні $60-70 за барель.

26 вересня ціни зросли до найвищого рівня з 1 серпня, перевищивши $70 за барель. Це підтримали атаки українських безпілотників на енергетичну інфраструктуру росії, що призвело до порушення перероблення й постачання одного з найбільших експортерів нафти у світі.

Загальне скорочення видобутку групою на піку становило 5,85 млн б/д, що складалося з трьох елементів: добровільних скорочень на 2,2 млн б/д, плюс 1,65 млн б/д вісьмома членами й ще 2 млн б/д усією групою.

Вісім виробників планують повністю скасувати один елемент цих скорочень - 2,2 млн б/д - до кінця вересня. У жовтні вони почали знімати другий шар - 1,65 млн б/д, що на 137 тис. б/д більше.

ОПЕК+ також дала Об'єднаним Арабським Еміратам дозвіл на збільшення видобутку на 300 тис. б/д у період з квітня по вересень.

Зі слів трьох джерел, листопадове збільшення, яке обговорюватиметься 5 жовтня, становитиме щонайменше 137 тис. б/д, що дорівнює жовтневому підвищенню. Остаточне рішення ще не ухвалене.

Збільшення обсягів ОПЕК+ не відповідає обіцяним, оскільки більшість членів працюють на повну потужність, зазначають аналітики.

Третій рівень скорочень ОПЕК+ на 2 млн б/д має тривати до кінця 2026 року.
За матеріалами: EnKorr
 

