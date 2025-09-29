Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швеція може збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, – головнокомандувач ВПС
10:47 29.09.2025 |
Головнокомандувач ВПС Швеції Мікаель Клаессон не відкидає можливості того, що шведські військові можуть опинитися в ситуації, коли буде ухвалено рішення збити російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, повідомляє SVT.
"Це рішення має ухвалити пілот літака, про який йдеться", - заявив Клаессон.
Останнім часом було зафіксовано низку порушень повітряного простору країн НАТО. Серед них є як підтверджені російські порушення - наприклад, винищувачі, які перебували в повітряному просторі Естонії протягом 12 хвилин, - так і вторгнення безпілотників невідомого походження, які торкнулися, зокрема, Данії.
Європейські країни, зокрема Швеція, заявляють про готовність захистити свої кордони військовим шляхом, якщо продовжаться порушення.
Клаессон наголосив, що шведські військові збиватимуть літаки як останній засіб у разі серйозного порушення.
"Якщо ви не підкоряєтеся наказам, крайня міра - це можливість застосувати силу, спочатку помітити, а потім відкрити ефективний вогонь. Іншими словами, збити", - сказав він.
За словами Клаессона, зрештою, рішення про відкриття вогню приймає пілот літака, який зіткнувся з загрозою шведському кордону.
"Я вважаю, що наші пілоти мають достатню підготовку і досвід, щоб приймати рішення саме в таких ситуаціях", - впевнений головнокомандувач.
Ескалацію не можна виключати, але Клаессон не вважає її найбільш можливим розвитком подій.
"Я не думаю, що Росія хоче вступити у війну з НАТО. Я думаю, що вони хочуть поділити НАТО політично, показати наші слабкості, використовувати їх та посіяти страх серед нашого населення", - заявив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори у Молдові: після обробки всіх протоколів партія Санду отримала 50,2% голосів виборців
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом
|Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
|Українські бійці вдарили ракетою «Нептун» по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|МЗС України про заборону українських медіа в Угорщині: Уряду Орбана краще, коли він далі від правди
|Нетаньягу зателефонував і попросив вибачення у прем’єра Катару за удар по Досі — Reuters
|В Іраку до довічного засудили чоловіка, який вербував земляків для війни проти України на боці рф
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Зеленський запропонував партнерам створити «спільний щит» для захисту від російських загроз
|ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ
Бізнес
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції