NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця

NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця

 

NASA вивчає сценарій нейтралізації астероїда 2024 YR4, який рухається у напрямку Місяця та може становити для нього небезпеку. Про це пише NotebookCheck з посиланням на arXiv.

За оцінками фахівців, ймовірність зіткнення астероїда з природним супутником Землі становить близько 4%, однак у разі удару уламки можуть створити ризики для орбітальних супутників на навколоземній орбіті.

До роботи над можливими рішеннями залучені команди з Центру космічних польотів імені Ґоддарда, Лабораторії реактивного руху, Університету Джонса Гопкінса та кількох національних лабораторій США. Основна складність полягає у невизначеності щодо розмірів і маси астероїда. Саме тому розглядаються два варіанти дій, один із яких передбачає використання ядерного заряду.

За цим планом пропонується застосувати пристрій потужністю близько однієї мегатонни. Розрахунки показують, що вибух може роздробити астероїд на менші фрагменти та відхилити їхні траєкторії, зменшивши ймовірність зіткнення з Місяцем або Землею.

Інженери спираються на дані, отримані за допомогою космічного телескопа James Webb. Згідно з їхніми прогнозами, технологія може бути готова до практичного застосування у період між 2029 та 2031 роками. Це приблизно за рік до можливого зближення 2024 YR4 з Місяцем.

Попри низьку ймовірність удару, NASA продовжує відстежувати траєкторію об'єкта. У разі зміни параметрів руху агентство планує мати готові сценарії реагування, щоб мінімізувати потенційні наслідки.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

