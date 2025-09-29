Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина проти перемоги над Росією: Орбан виступив із засудженням стратегії ЄС

 

У Європі посилюються дискусії навколо ролі Євросоюзу у військовому конфлікті. Угорщина висловлює незгоду з курсом Брюсселя і ставить під сумнів стратегічні цілі спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hír TV.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран виступив проти військової орієнтації Євросоюзу. У заяві, зробленій 28 вересня, було підкреслено, що в Брюсселі дедалі частіше лунають заклики до посилення військового курсу. За словами Орбана, стратегічною метою ЄС називають перемогу над Росією в довгостроковій перспективі.

"У Брюсселі відкрито говорять: мета десятиліття - перемогти Росію на Сході. Тобто, кожен європеєць, бізнес і держава ЄС мають служити цій меті. Ми, угорці, цього не хочемо! ЄС став військовим проєктом", - наголосив Орбан.

Критика політики ЄС

Угорський прем'єр наголосив, що Європейський Союз рухається в бік посиленого озброєння та військових проєктів. За його словами, сучасні процеси нагадують дії старих імперій, які прагнули підпорядкувати собі інші народи. Така трансформація ЄС викликає занепокоєння в Будапешті та формує підґрунтя для подальших розбіжностей усередині блоку.

Нагадуємо, що Угорщина дала зрозуміти, що не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів, попри тиск США. Орбан повідомив, що обговорював це питання з Дональдом Трампом 26 вересня, після його заяви про можливий заклик Будапешта припинити закупівлі російської нафти.

Зазначимо, що повна відмова ЄС від російських енергоресурсів поставить Угорщину перед серйозними економічними труднощами, де збитки для країни з неефективною економікою можуть перевищити 4% ВВП.
За матеріалами: РБК-Україна
 

