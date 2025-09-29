Авторизация

Росію знову не обрали до керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації

Росію знову не обрали до керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації

 

Росія вдруге поспіль не була обрана до керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), сесія якої відбулася в Монреалі, повідомляє агентство Reuters.

Як випливає з фото результатів голосування, опублікованого міністром авіації Нігерії Фестусом Кейямо, Росія отримала 62 голоси зі 185 можливих - тобто значно менш як половину. Таким чином, Росія не увійшла до числа 36 країн, які будуть представлені у раді ІСАО в найближчі три роки.

СРСР, а згодом Росія, аж до 2022 року завжди були в складі ради, але в 2022 році Росія вперше не була обрана у зв'язку з вторгненням в Україну.

Перед сесією ІСАО в Монреалі агентство Reuters із посиланням на проєкти документів повідомило, що Москва звернулася до організації з проханням сприяти пом'якшенню санкцій, накладених на російську авіагалузь через вторгнення в Україну. Як повідомляло агентство, Росія вказувала на те, що санкції призводять до браку запчастин для літаків, що експлуатуються в Росії, і це негативно позначається на безпеці в тому числі цивільних перевезень.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила існування запиту, зазначивши при цьому, що Росія не «просить», а «вимагає» від ІСАО «змусити окремі держави-члени припинити порушувати норми міжнародного права, зокрема статут ООН та Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року». Поки не було повідомлень про те, чи сесія розглянула російське прохання чи вимогу.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1444  0,04 0,10 41,6656  0,02 0,06
EUR 48,1850  0,03 0,07 48,9039  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на 26.09.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

