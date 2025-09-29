Фінансові новини
29.09.25
09:57
RSS
мапа сайту
ООН відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану
09:03 29.09.2025 |
У суботу Організація Об'єднаних Націй відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Велика Британія, Франція та Німеччина ініціювали відновлення санкцій проти Ірану в Раді безпеки ООН, звинувативши Тегеран у порушенні ядерної угоди 2015 року, яка мала зупинити розробку ядерної зброї. Іран заперечує ці наміри.
Санкції ООН, ухвалені Радою безпеки в резолюціях у 2006 і 2010 роках, знову набули чинності в суботу о 20:00 за східним часом. Спроби відтермінувати їх поновлення провалилися під час щорічної зустрічі світових лідерів в ООН цього тижня.
Відтепер Іран знову підпадає під ембарго на постачання зброї, заборону на збагачення та переробку урану, а також на діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, здатними доставляти ядерний заряд.
Санкції також передбачають заборону на поїздки для десятків іранських громадян, замороження активів фізичних і юридичних осіб, а також заборону на постачання будь-яких товарів чи технологій, що можуть бути використані в ядерній програмі. Країни-члени ООН матимуть право конфісковувати та утилізовувати такі предмети. Ірану заборонено брати участь у будь-якій міжнародній комерційній діяльності, пов'язаній з видобутком урану та виробництвом ядерних матеріалів.
«Наші країни продовжуватимуть дипломатичні зусилля та переговори. Повторне введення санкцій ООН не є кінцем дипломатії», - йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини.
Держсекретар США Марко Рубіо після поновлення санкцій ООН заявив, що президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що дипломатія все ще залишається варіантом для Ірану, а угода - найкращим результатом для іранського народу.
«Для цього Іран повинен погодитися на прямі переговори в дусі доброї волі, без зволікань і маневрувань», - сказав він, підкресливши, що до укладення нової угоди важливо, щоб країни «негайно» застосували санкції, щоб «змусити іранське керівництво робити правильні кроки заради своєї держави та безпеки світу».
Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
США замовили для України бронетехніку, снайперські гвинтівки та підтримку антидронових систем на майже $200 млн
Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський
У росії заявили про зупинку нафтоперекачувальної станції в Чуваській республіці після влучання безпілотників 27 вересня
