Південна Корея не зможе виплатити США обіцяні 350 мільярдів доларів
08:59 29.09.2025 |
Південна Корея не може виплатити 350 мільярдів доларів авансом в якості інвестицій у Сполучені Штати, як запропонував Дональд Трамп в рамках угоди про зниження мит, і шукає альтернативне рішення.
Про це повідомляє Reuters.
З моменту укладення угоди між лідерами союзників у липні про зниження мит США з 25% до 15%, як раніше запровадив Трамп, Південна Корея заявила, що інвестиції у розмірі 350 млрд доларів будуть у формі позик і гарантій за позиками, а також акцій.
Трамп у своїх коментарях цього тижня заявив, що Південна Корея надасть інвестиції "авансом", незважаючи на твердження Сеула, що такі витрати можуть занурити країну у фінансову кризу.
"Ми не в змозі виплатити 350 мільярдів доларів готівкою", - сказав радник з національної безпеки Південної Кореї Ві Сун-лак в ефірі телеканалу Channel A News.
Минулого тижня президент Південної Кореї Лі Чже Мюн заявив Reuters, що без таких запобіжних заходів, як валютний своп, економіка Південної Кореї з валютними резервами в розмірі 410 мільярдів доларів порине в кризу, якщо її змусять зробити величезні витрати.
