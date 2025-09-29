Авторизация

Південна Корея не зможе виплатити США обіцяні 350 мільярдів доларів

 

Південна Корея не може виплатити 350 мільярдів доларів авансом в якості інвестицій у Сполучені Штати, як запропонував Дональд Трамп в рамках угоди про зниження мит, і шукає альтернативне рішення.

Про це повідомляє Reuters.

З моменту укладення угоди між лідерами союзників у липні про зниження мит США з 25% до 15%, як раніше запровадив Трамп, Південна Корея заявила, що інвестиції у розмірі 350 млрд доларів будуть у формі позик і гарантій за позиками, а також акцій.

Трамп у своїх коментарях цього тижня заявив, що Південна Корея надасть інвестиції "авансом", незважаючи на твердження Сеула, що такі витрати можуть занурити країну у фінансову кризу.

"Ми не в змозі виплатити 350 мільярдів доларів готівкою", - сказав радник з національної безпеки Південної Кореї Ві Сун-лак в ефірі телеканалу Channel A News.

Минулого тижня президент Південної Кореї Лі Чже Мюн заявив Reuters, що без таких запобіжних заходів, як валютний своп, економіка Південної Кореї з валютними резервами в розмірі 410 мільярдів доларів порине в кризу, якщо її змусять зробити величезні витрати.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Корея
 

