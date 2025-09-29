Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 09:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Армія США зіткнулася з труднощами у розгортанні безпілотних систем на основі штучного інтелекту
08:55 29.09.2025 |
Міністерство оборони США зіштовхнулося з проблемами у реалізації програми Replicator, яка мала забезпечити війська тисячами безпілотних систем повітряного, морського та наземного призначення до серпня 2025 року.
Проєкт, започаткований у 2023 році тодішньою заступницею міністра оборони США Кетлін Хікс, передбачав швидке постачання дешевих і автономних дронів армії США для протидії зростаючим військовим можливостям Китаю.
За даними The Wall Street Journal, частина безпілотних систем виявилася ненадійною, занадто дорогою або такою, що не готова до використання. Під час недавніх випробувань у Каліфорнії фіксувалися збої у запуску дронів, відмови кермового обладнання на безпілотних катерах та помилки програмного забезпечення, яке мало ідентифікувати об'єкти.
Через затримки та технічні проблеми керівництво Пентагону передало програму новоствореній структурі Defense Autonomous Warfare Group (DAWG) під командуванням Спеціальних операцій. Завданням групи є прискорення розробки та відбір найбільш придатних систем. На реалізацію плану залишилося менше двох років.
Серед найбільших закупівель у межах Replicator був дрон Switchblade 600, який показав обмежену ефективність у бойових умовах в Україні. Експерти вказували на його вразливість до засобів радіоелектронної боротьби. Водночас виробник заявив про вдосконалення моделі, однак армія США відмовилася від нових версій через ризик затримок.
Попри труднощі, учасники програми Replicator відзначають, що вона дозволила пришвидшити процес закупівлі та випробування нових безпілотних технологій, а також створила основу для подальшого розвитку автономних систем у війську США.
До слова, нещодавно повідомлялося, що американська компанія Lockheed Martin розробляє новий безпілотний літальний апарат Vectis, який може бути розвідником, ударним БПЛА та літаючим РЕБ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
|США замовили для України бронетехніку, снайперські гвинтівки та підтримку антидронових систем на майже $200 млн
|Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський
|У росії заявили про зупинку нафтоперекачувальної станції в Чуваській республіці після влучання безпілотників 27 вересня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Угорщина проти перемоги над Росією: Орбан виступив із засудженням стратегії ЄС
|Франція та ще 11 країн оголосили про створення коаліції з фінансової підтримки адміністрації Палестини
|Швеція підтримує надання Україні «репараційного кредиту» - Підласа
|Сирія видала ордер на арешт поваленого диктатора Асада майже через рік після його втечі до росії
|Росію знову не обрали до керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації
|«Росатом» збудує в Ірані чотири нові АЕС за $25 мільярдів
Бізнес
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
|Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК
|Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року