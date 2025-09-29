Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Армія США зіткнулася з труднощами у розгортанні безпілотних систем на основі штучного інтелекту

 

Міністерство оборони США зіштовхнулося з проблемами у реалізації програми Replicator, яка мала забезпечити війська тисячами безпілотних систем повітряного, морського та наземного призначення до серпня 2025 року.

Проєкт, започаткований у 2023 році тодішньою заступницею міністра оборони США Кетлін Хікс, передбачав швидке постачання дешевих і автономних дронів армії США для протидії зростаючим військовим можливостям Китаю.

За даними The Wall Street Journal, частина безпілотних систем виявилася ненадійною, занадто дорогою або такою, що не готова до використання. Під час недавніх випробувань у Каліфорнії фіксувалися збої у запуску дронів, відмови кермового обладнання на безпілотних катерах та помилки програмного забезпечення, яке мало ідентифікувати об'єкти.

Через затримки та технічні проблеми керівництво Пентагону передало програму новоствореній структурі Defense Autonomous Warfare Group (DAWG) під командуванням Спеціальних операцій. Завданням групи є прискорення розробки та відбір найбільш придатних систем. На реалізацію плану залишилося менше двох років.

Армія США зіткнулася з труднощами у розгортанні безпілотних систем на основі штучного інтелекту

 Американський ударний дрон SwitchBlade 600

Серед найбільших закупівель у межах Replicator був дрон Switchblade 600, який показав обмежену ефективність у бойових умовах в Україні. Експерти вказували на його вразливість до засобів радіоелектронної боротьби. Водночас виробник заявив про вдосконалення моделі, однак армія США відмовилася від нових версій через ризик затримок.

Попри труднощі, учасники програми Replicator відзначають, що вона дозволила пришвидшити процес закупівлі та випробування нових безпілотних технологій, а також створила основу для подальшого розвитку автономних систем у війську США.

До слова, нещодавно повідомлялося, що американська компанія Lockheed Martin розробляє новий безпілотний літальний апарат Vectis, який може бути розвідником, ударним БПЛА та літаючим РЕБ.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1444  0,04 0,10 41,6656  0,02 0,06
EUR 48,1850  0,03 0,07 48,9039  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на 26.09.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

