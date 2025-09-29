Фінансові новини
Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
08:51 29.09.2025
Президент США Дональд Трамп заявив, що Microsoft повинен звільнити Лізу Монако, яка працювала в адміністраціях двох президентів-демократів і зараз є президентом Microsoft з глобальних питань.
Про це повідомляє Reuters.
Цей крок, схоже, є черговою спробою Трампа помститися тим, кого він вважає політичними ворогами, і відбувається через день після висунення звинувачень колишньому директору ФБР Джеймсу Комі.
Монако допомагала координувати реакцію Міністерства юстиції на напади прихильників Трампа на Капітолій США 6 січня 2021 року.
Вона працювала помічником з питань безпеки в адміністрації президента Барака Обами і була заступником генерального прокурора в адміністрації президента Джо Байдена.
Згідно з її профілем у LinkedIn, Монако почала працювати в Microsoft у липні, щоб очолити взаємодію компанії з урядами по всьому світу.
Трамп у Truth Social заявив, що Монако є "загрозою для національної безпеки США, особливо з огляду на великі контракти, які Microsoft має з урядом США".
"На мою думку, Microsoft повинна негайно звільнити Лізу Монако", - написав він.
У лютому Монако було позбавлено допуску до секретної інформації. У п'ятницю Трамп заявив, що уряд США також заборонив їй відвідувати всі федеральні об'єкти через "численні протиправні дії".
