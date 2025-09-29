Авторизация

Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Microsoft повинен звільнити Лізу Монако, яка працювала в адміністраціях двох президентів-демократів і зараз є президентом Microsoft з глобальних питань.

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок, схоже, є черговою спробою Трампа помститися тим, кого він вважає політичними ворогами, і відбувається через день після висунення звинувачень колишньому директору ФБР Джеймсу Комі.

Монако допомагала координувати реакцію Міністерства юстиції на напади прихильників Трампа на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Вона працювала помічником з питань безпеки в адміністрації президента Барака Обами і була заступником генерального прокурора в адміністрації президента Джо Байдена.

Згідно з її профілем у LinkedIn, Монако почала працювати в Microsoft у липні, щоб очолити взаємодію компанії з урядами по всьому світу.

Трамп у Truth Social заявив, що Монако є "загрозою для національної безпеки США, особливо з огляду на великі контракти, які Microsoft має з урядом США".

"На мою думку, Microsoft повинна негайно звільнити Лізу Монако", - написав він.

У лютому Монако було позбавлено допуску до секретної інформації. У п'ятницю Трамп заявив, що уряд США також заборонив їй відвідувати всі федеральні об'єкти через "численні протиправні дії".

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Microsoft
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1444  0,04 0,10 41,6656  0,02 0,06
EUR 48,1850  0,03 0,07 48,9039  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на 26.09.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

