«Росатом» збудує в Ірані чотири нові АЕС за $25 мільярдів
09:07 29.09.2025 |
Іран підписав угоду з російською державною ядерною корпорацією "Росатом" на суму 25 млрд доларів для будівництва чотирьох атомних електростанцій на своїй території.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Росатом" заявив, що підписав меморандум про взаєморозуміння щодо зведення малих ядерних енергоблоків в Ірані, не уточнивши їхню кількість.
Раніше державні ЗМІ Ірану заявляли, що планується збудувати вісім атомних електростанцій, щоб до 2040 року досягти потужності 20 ГВт.
Нині Іран має лише одну діючу АЕС - у південному місті Бушер потужністю близько 1 ГВт, яку також побудувала Росія.
Нагадаємо:
Росія та Іран підписали у січні 2025 року Угоду про стратегічне партнерство, яка включає посилене військове співробітництво, що може допомогти Росії у веденні війни проти України.
Росія домовилася про постачання до Ірану 55 мільярдів кубометрів газу на рік і зобов'язалася фінансувати будівництво нової атомної електростанції в країні.
Росія та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва в Ірані малих атомних електростанцій.
