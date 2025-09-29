Фінансові новини
WP: Іран прискорив будівництво нового підземного ядерного об'єкта після атак США
09:04 29.09.2025 |
Іран активізував будівництво підземного об'єкта поблизу ядерного комплексу в Натанзі через кілька місяців після того, як США та Ізраїль завдали удару по його основних ядерних об'єктах.
Про це повідомляє Washington Post, яке проаналізувало супутникові знімки та аналітичні дані.
За даними видання, це свідчить про те, що Тегеран не згорнув роботу над своєю ядерною програмою і, можливо, поступово відновлює її, одночасно зміцнюючи ключові об'єкти для захисту від майбутніх авіаударів.
Згідно з супутниковими знімками, будівельні роботи ведуться на об'єкті, розташованому в гірському масиві Загрос, приблизно за півтора кілометра на південь від ядерного комплексу в Натанзі, який у червні зазнав ізраїльських і американських бомбардувань.
WP зауважує, що точне призначення об'єкта залишається незрозумілим. Інспектори МАГАТЕ ніколи не відвідували його, а генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що Іран відхилив його питання щодо цієї локації.
Хоча Іран у 2020 році заявляв, що тут буде розміщено завод із виробництва центрифуг, розміри та глибина тунелів викликають в експертів сумніви. Аналітики припускають, що вони призначені для інших цілей - як таємний об'єкт зі збагачення урану, або як безпечне місце для зберігання іранських запасів урану, близького до збройового.
На останніх супутникових знімках також зафіксовано наявність важкої техніки та будівельних машин.
За даними МАГАТЕ, до початку ізраїльських ударів 13 червня Іран накопичив майже 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Місце цих запасів залишається невідомим.
Удари США по Ірану
Військово-повітряні сили США в ніч проти 22 червня атакували три ядерні об'єкти в Ірані - у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Операцію назвали «Опівнічний молот». У ній брали участь понад 125 літаків, включно із сімома малопомітними бомбардувальниками B-2 Spirit. Політ тривав протягом 18 годин.
Загалом на Іран скинули 14 бомб, які можуть знищувати цілі, розташовані глибоко під землею. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно погодитися на мир.
У відповідь 23 червня Іран завдав ракетного удару по військовій базі США Аль-Удейд у Катарі, яку вважають найбільшою американською базою на Близькому Сході. Стверджували, що використали таку саму кількість бомб, яку застосували США.
