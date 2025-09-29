Фінансові новини
29.09.25
- 09:57
- RSS
- мапа сайту
Іран пообіцяв «рішуче відповісти» на відновлення санкцій
09:04 29.09.2025 |
[thumb=left][/thumb]Тегеран заявив про готовність "рішуче відповісти" на повторне набуття чинності санкцій ООН проти Ірану і його ядерної програми. Це випливає з поширеної в неділю, 28 вересня, заяви МЗС Ірану. "Ісламська Республіка Іран буде твердо захищати свої права і національні інтереси, і будь-які дії, спрямовані проти інтересів і прав її народу, матимуть рішучу і адекватну відповідь", - йдеться в документі.
Заява іранського зовнішньополітичного відомства також містить заклик до міжнародної спільноти протистояти санкціям ООН. На думку Тегерану, повернення цих обмежень є "юридично необґрунтованим і неприпустимим".
Санкції ООН проти Ірану знову набули чинності
Санкції Ради Безпеки ООН щодо Ірану знову почали діяти в ніч на 28 вересня. Йдеться про обмеження, дію яких призупинили в 2015 році після ухвалення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Тегерану. Один з пунктів угоди, підписаної між Іраном і країнами "шістки" (Великобританія, Німеччина, КНР, Росія, США, Франція), передбачав відновлення офіційних санкцій ООН у разі виявлення істотних порушень з боку Тегерану.
У 2018 році під час першого президентського терміну Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з угоди, стверджуючи, що Іран порушив зобов'язання, і наклали на нього нові санкції.
На цьому тлі Тегеран став поступово відмовлятися від дотримання взятих на себе зобов'язань і відновив збагачення урану на своїх ядерних об'єктах. За оцінками американської влади, Іран вже в чотири рази перевищив затверджену в угоді норму.
Париж, Берлін і Лондон зажадали повернення санкцій
Наприкінці серпня 2025 року глави МЗС Великобританії, Німеччини та Франції направили звернення генеральному секретарю ООН і голові Ради Безпеки, в якому звинуватили Тегеран в недотриманні зобов'язань зі СВПД. Таким чином, вони задіяли прописаний в самій ядерній угоді "механізм відкату" (Snapback), що передбачає швидке поновлення санкцій.
