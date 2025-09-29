CNN: Адміністрація Трампа вдруге просить Верховний суд США скасувати громадянство за правом народження

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду США, аби той переглянув конституційність президентського указу, який хоче скасувати право на громадянство США, якщо дитина народилась у Штатах.

Про це повідомляє CNN, яке отримало копію звернення, яке ще не передали до реєстру Верховного суду.

У своїй апеляції до Верховного суду адміністрація стверджує, що чинна практика надання громадянства за правом народження підриває безпеку кордонів США.

Генеральний прокурор, головний апеляційний адвокат Д. Джон Сауер, заявив адміністрації, що попереднє рішення судів нижчої інстанції «скасувало політику, яка має першочергове значення для Трампа».

«Ці рішення без законних підстав надають привілей американського громадянства сотням тисяч людей, які не мають на це права», - вважає адвокат у цій справі.

У своєму указі, який Трамп підписав у перший день на посаді, він зобов'язав не надавати дітям, що народились у США, громадянства країни, якщо ані їхня мати, ані батько не є громадянами США або постійними резидентами. Однак федеральний суддя не підтримав його і призупинив реалізацію указу.

У липні федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско підтримав рішення судді з Сіетла, яке блокувало указ Трампа. Окреме рішення, видане раніше того ж місяця суддею в Нью-Гемпширі, заборонило виконання наказу Трампа щодо будь-яких немовлят, на яких вплине ця політика. Також 9-й окружний апеляційний суд у своєму рішенні постановив, що указ Трампа прямо суперечить положенню Конституції про громадянство.