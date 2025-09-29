Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Сирія видала ордер на арешт поваленого диктатора Асада майже через рік після його втечі до росії
09:22 29.09.2025 |
Сирія видала ордер на арешт експрезидента Башара аль-Асада, чий режим повалили наприкінці 2024 року.
Про це повідомило сирійське державне новинне агентство Sana.
Як вказує медіа, ордер на арешт видали за звинуваченнями, пов'язаними з інцидентами в місті Дара 2011 року. Це стало відповіддю на позов, поданий родинами постраждалих.
Там не вказали, про що саме йдеться, проте саме того року місто стало одним з осередків сирійського повстання. Усе почалося з того, що місцеві вийшли на протести через арешт групи школярів, які писали антиурядові гасла на будинках та парканах.
Документ містить звинувачення в навмисному вбивстві, катуваннях, що призвели до смерті, та позбавленні волі.
Судове рішення відкриває шлях для поширення ордера через Інтерпол та ведення справи на міжнародному рівні.
Президент України Володимир Зеленський привітав цей крок та оголосив, що Київ підтримує всі зусилля з притягнення Асада до відповідальності. Він наголосив, що з грудня минулого року повалений диктатор переховується в Москві разом із колишньою українською та іншою злочинною верхівкою.
«Показово, що найвідоміші вбивці й злочинці світу переховуються від правосуддя в столиці безкарності. росія приховує власні злочини та злочини інших. [...] Ми вдячні всім у світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право й відбудовувати країни після того, як Башар Асад й інші покидьки залишили їх у руїнах», - наголосив український лідер.
Він додав, що єдиний спосіб «покласти край безкарності» - це тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини.
Повалення Асада
Наприкінці листопада 2024 року сирійські повстанці розпочали наступ проти урядових сил Башара Асада та російських військ, які його підтримують. Вони заявили, що в такий спосіб відповідають на посилення ударів російських і сирійських військово-повітряних сил по цивільному населенню в місті Ідліб, яке утримували повстанці.
У межах наступу повстанці взяли під контроль десятки населених пунктів, зокрема місто Алеппо, яке з 2016 року утримували війська Асада.
Урядові війська назвали свій відступ частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення і контрнаступом. росія пообіцяла надіслати додаткові сили на допомогу сирійським урядовим силам. А президент Сирії Башар аль-Асад обіцяв розгромити повстанців та повернути контроль над Алеппо.
Пізніше під контроль повстанців перейшли міста Хама та Дамаск - столиця Сирії. Тим часом Асад виїхав із країни - йому надали притулок в рф.
На тлі цього світові лідери привітали падіння режиму Асада. Відтоді Україна та Сирія навіть відновили дипломатичні відносини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
|США замовили для України бронетехніку, снайперські гвинтівки та підтримку антидронових систем на майже $200 млн
|Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський
|У росії заявили про зупинку нафтоперекачувальної станції в Чуваській республіці після влучання безпілотників 27 вересня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Угорщина проти перемоги над Росією: Орбан виступив із засудженням стратегії ЄС
|Франція та ще 11 країн оголосили про створення коаліції з фінансової підтримки адміністрації Палестини
|Швеція підтримує надання Україні «репараційного кредиту» - Підласа
|Сирія видала ордер на арешт поваленого диктатора Асада майже через рік після його втечі до росії
|Росію знову не обрали до керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації
|«Росатом» збудує в Ірані чотири нові АЕС за $25 мільярдів
Бізнес
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
|Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК
|Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року