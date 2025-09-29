Сирія видала ордер на арешт поваленого диктатора Асада майже через рік після його втечі до росії

Сирія видала ордер на арешт експрезидента Башара аль-Асада, чий режим повалили наприкінці 2024 року.

Про це повідомило сирійське державне новинне агентство Sana.

Як вказує медіа, ордер на арешт видали за звинуваченнями, пов'язаними з інцидентами в місті Дара 2011 року. Це стало відповіддю на позов, поданий родинами постраждалих.

Там не вказали, про що саме йдеться, проте саме того року місто стало одним з осередків сирійського повстання. Усе почалося з того, що місцеві вийшли на протести через арешт групи школярів, які писали антиурядові гасла на будинках та парканах.

Документ містить звинувачення в навмисному вбивстві, катуваннях, що призвели до смерті, та позбавленні волі.

Судове рішення відкриває шлях для поширення ордера через Інтерпол та ведення справи на міжнародному рівні.

Президент України Володимир Зеленський привітав цей крок та оголосив, що Київ підтримує всі зусилля з притягнення Асада до відповідальності. Він наголосив, що з грудня минулого року повалений диктатор переховується в Москві разом із колишньою українською та іншою злочинною верхівкою.

«Показово, що найвідоміші вбивці й злочинці світу переховуються від правосуддя в столиці безкарності. росія приховує власні злочини та злочини інших. [...] Ми вдячні всім у світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право й відбудовувати країни після того, як Башар Асад й інші покидьки залишили їх у руїнах», - наголосив український лідер.

Він додав, що єдиний спосіб «покласти край безкарності» - це тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини.

Повалення Асада

Наприкінці листопада 2024 року сирійські повстанці розпочали наступ проти урядових сил Башара Асада та російських військ, які його підтримують. Вони заявили, що в такий спосіб відповідають на посилення ударів російських і сирійських військово-повітряних сил по цивільному населенню в місті Ідліб, яке утримували повстанці.

У межах наступу повстанці взяли під контроль десятки населених пунктів, зокрема місто Алеппо, яке з 2016 року утримували війська Асада.

Урядові війська назвали свій відступ частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення і контрнаступом. росія пообіцяла надіслати додаткові сили на допомогу сирійським урядовим силам. А президент Сирії Башар аль-Асад обіцяв розгромити повстанців та повернути контроль над Алеппо.

Пізніше під контроль повстанців перейшли міста Хама та Дамаск - столиця Сирії. Тим часом Асад виїхав із країни - йому надали притулок в рф.

На тлі цього світові лідери привітали падіння режиму Асада. Відтоді Україна та Сирія навіть відновили дипломатичні відносини.