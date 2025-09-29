Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп звинуватив ФБР у заворушеннях під час протестів біля Капітолію у 2021 році
08:47 29.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп звинуватив Федеральне бюро розслідувань у скоєнні заворушень під час протестів поблизу Капітолію 6 січня 2021 року.
Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.
Так, він заявив, що ФБР начебто розмістило 274 своїх агентів у натовпі під час протестів «всупереч усім правилам, положенням, протоколам і стандартам».
«Саме так, як тепер виявляється, агенти ФБР були на протесті 6 січня та брали участь у ньому, ймовірно, діючи як агітатори та повстанці, але точно не як "правоохоронці". Я хочу знати, хто кожен із цих так званих "агентів" і чим вони займалися в той тепер уже "історичний" день», - заявив Трамп.
За словами глави Білого дому, того дня багато великих американських патріотів «були змушені заплатити дуже велику ціну лише за любов до своєї країни».
Він також зазначив, що тодішній ФБР Крістофер Рей має «дати серйозні пояснення».
Що сталося в Капітолії?
6 січня 2021 року сотні людей прорвалися через поліційний кордон у будівлю Капітолія у Вашингтоні, де американський парламент мав затвердити результати виборів президента США. Засідання Сенату (а згодом - і Палати представників) тимчасово перервали, а в Конгресі оголосили локдаун. Проте конгресмени пізніше зібралися на засідання й оголосили Джо Байдена переможцем виборів.
Відомо, що внаслідок штурму загинули п'ятеро людей, серед яких четверо мітингарів та один поліціянт, були й поранені серед протестувальників і правоохоронців. Ще у 2021 році прокурори заявляли, що за першими оцінками заворушення завдало Капітолію збитків у щонайменше 1,5 мільйона доларів.
Події 6 січня стали приводом для оголошення Трампу імпічменту. Палата представників звинуватила тоді ще президента в «підбурюванні до повстання» й 13 січня проголосувала за цією статтею імпічменту. Трамп став єдиним президентом США, якому імпічмент оголосили вдруге. Однак Сенат не знайшов достатньо голосів для того, щоб засудити Трампа.
Тілько-но вступивши на посаду, Дональд Трамп підписав указ про помилування близько 1,5 тисячі учасників штурму Капітолія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
|США замовили для України бронетехніку, снайперські гвинтівки та підтримку антидронових систем на майже $200 млн
|Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський
|У росії заявили про зупинку нафтоперекачувальної станції в Чуваській республіці після влучання безпілотників 27 вересня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Угорщина проти перемоги над Росією: Орбан виступив із засудженням стратегії ЄС
|Франція та ще 11 країн оголосили про створення коаліції з фінансової підтримки адміністрації Палестини
|Швеція підтримує надання Україні «репараційного кредиту» - Підласа
|Сирія видала ордер на арешт поваленого диктатора Асада майже через рік після його втечі до росії
|Росію знову не обрали до керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації
|«Росатом» збудує в Ірані чотири нові АЕС за $25 мільярдів
Бізнес
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
|Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК
|Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року