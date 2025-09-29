Трамп звинуватив ФБР у заворушеннях під час протестів біля Капітолію у 2021 році

Президент США Дональд Трамп звинуватив Федеральне бюро розслідувань у скоєнні заворушень під час протестів поблизу Капітолію 6 січня 2021 року.

Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

Так, він заявив, що ФБР начебто розмістило 274 своїх агентів у натовпі під час протестів «всупереч усім правилам, положенням, протоколам і стандартам».

«Саме так, як тепер виявляється, агенти ФБР були на протесті 6 січня та брали участь у ньому, ймовірно, діючи як агітатори та повстанці, але точно не як "правоохоронці". Я хочу знати, хто кожен із цих так званих "агентів" і чим вони займалися в той тепер уже "історичний" день», - заявив Трамп.

За словами глави Білого дому, того дня багато великих американських патріотів «були змушені заплатити дуже велику ціну лише за любов до своєї країни».

Він також зазначив, що тодішній ФБР Крістофер Рей має «дати серйозні пояснення».

Що сталося в Капітолії?

6 січня 2021 року сотні людей прорвалися через поліційний кордон у будівлю Капітолія у Вашингтоні, де американський парламент мав затвердити результати виборів президента США. Засідання Сенату (а згодом - і Палати представників) тимчасово перервали, а в Конгресі оголосили локдаун. Проте конгресмени пізніше зібралися на засідання й оголосили Джо Байдена переможцем виборів.

Відомо, що внаслідок штурму загинули п'ятеро людей, серед яких четверо мітингарів та один поліціянт, були й поранені серед протестувальників і правоохоронців. Ще у 2021 році прокурори заявляли, що за першими оцінками заворушення завдало Капітолію збитків у щонайменше 1,5 мільйона доларів.

Події 6 січня стали приводом для оголошення Трампу імпічменту. Палата представників звинуватила тоді ще президента в «підбурюванні до повстання» й 13 січня проголосувала за цією статтею імпічменту. Трамп став єдиним президентом США, якому імпічмент оголосили вдруге. Однак Сенат не знайшов достатньо голосів для того, щоб засудити Трампа.

Тілько-но вступивши на посаду, Дональд Трамп підписав указ про помилування близько 1,5 тисячі учасників штурму Капітолія.