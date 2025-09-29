Фінансові новини
Трамп розпорядився направити війська в Портленд
08:46 29.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп розпорядився направити війська в Портленд (штат Орегон), де відбулися протести через міграційну політику.
"На прохання міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем я доручаю міністру війни Піту Гегсету надати всі необхідні війська для захисту спустошеного війною Портленда і всіх наших об'єктів Міграційної та митної правоохоронної служби, які зазнають нападів з боку "Антифа" та інших внутрішніх терористів", - ідеться у його дописі в соціальній мережі Truth Social, опублікованому 27 вересня.
Трамп додав, що дозволяє "застосовувати повну силу, якщо це буде необхідно".
Мер Портленда: Ми не просили їх приїжджати
Напередодні мер Портленда Кіт Вілсон заявив на терміново скликаній пресконференції, що місто дізналося про "раптовий наплив федеральних агентів". "Ми не просили їх приїжджати. Вони прибули сюди без очевидних підстав і мети. Як і інші мери по всій країні - я не просив і не потребую втручання федеральної влади", - сказав він.
Нагадаємо, що в червні Трамп направив до Каліфорнії сотні нацгвардійців і морських піхотинців через масові протести проти міграційної політики. Крім того, війська за його рішенням були мобілізовані в Лос-Анджелесі та Вашингтоні - всупереч бажанню місцевого керівництва Демократичної партії.
