Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп розпорядився направити війська в Портленд

 

Президент США Дональд Трамп розпорядився направити війська в Портленд (штат Орегон), де відбулися протести через міграційну політику.

"На прохання міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем я доручаю міністру війни Піту Гегсету надати всі необхідні війська для захисту спустошеного війною Портленда і всіх наших об'єктів Міграційної та митної правоохоронної служби, які зазнають нападів з боку "Антифа" та інших внутрішніх терористів", - ідеться у його дописі в соціальній мережі Truth Social, опублікованому 27 вересня.

Трамп додав, що дозволяє "застосовувати повну силу, якщо це буде необхідно".

Мер Портленда: Ми не просили їх приїжджати

Напередодні мер Портленда Кіт Вілсон заявив на терміново скликаній пресконференції, що місто дізналося про "раптовий наплив федеральних агентів". "Ми не просили їх приїжджати. Вони прибули сюди без очевидних підстав і мети. Як і інші мери по всій країні - я не просив і не потребую втручання федеральної влади", - сказав він.

Нагадаємо, що в червні Трамп направив до Каліфорнії сотні нацгвардійців і морських піхотинців через масові протести проти міграційної політики. Крім того, війська за його рішенням були мобілізовані в Лос-Анджелесі та Вашингтоні - всупереч бажанню місцевого керівництва Демократичної партії.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1444  0,04 0,10 41,6656  0,02 0,06
EUR 48,1850  0,03 0,07 48,9039  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на 26.09.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес