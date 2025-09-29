Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки

 

Велика Британія надасть автовиробнику Jaguar Land Rover кредитну гарантію на суму 2 млрд доларів для підтримки ланцюга поставок після зупинки виробництва внаслідок кібератаки.

Про це повідомляє Reuters.

Припинення виробництва Jaguar Land Rover триває вже майже місяць, і уряд розглядав різні варіанти підтримки компанії та її ланцюга поставок, оскільки деякі дрібні постачальники заявили, що у них залишився максимум тиждень, перш ніж у них закінчаться грошові кошти.

Автовиробник, який належить індійській компанії Tata Motors, має три заводи, які разом виробляють близько 1000 автомобілів на день і забезпечують роботою багатьох людей в околицях Бірмінгема.

Міністр бізнесу Британії Пітер Кайл заявив, що кібератака була "не тільки нападом на культовий британський бренд, але й на наш провідний у світі автомобільний сектор".

"Ця гарантія по кредиту допоможе підтримати ланцюжок поставок і захистити кваліфіковані робочі місця", - сказав він.

Міністерство бізнесу заявило, що кредит буде фінансуватися з приватних джерел і гарантуватися британською експортно-кредитною агенцією UK Export Finance.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес