Фінансові новини
- |
- 27.09.25
- |
- 00:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина скорочує імпорт російської нафти під тиском США
23:59 26.09.2025 |
Постачання російської нафти до Туреччини зменшилися через конкуренцію з іншими сортами нафти, санкції та через те, що президент США Дональд Трамп закликає союзників припинити купувати російську нафту, щоб послабити військові можливості Росії.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У четвер, після двогодинних переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Трамп заявив, що вірить у готовність Анкари погодитися на його прохання відмовитися від російської нафти й що може зняти санкції США з Туреччини.
Втім, зміна позиції Туреччини не гарантована, адже за останні роки Ердоган і лідер РФ Володимир Путін вибудували тісні відносини.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у п'ятницю зазначив, що рішення про торгових партнерів Туреччина ухвалює самостійно.
"Це суверенна держава, яка сама визначає, у яких сферах співпрацювати з нами. Якщо певні види торгівлі певними товарами будуть вигідні турецькій стороні, то вона їх продовжить", - сказав він.
За словами двох трейдерів і за даними LSEG, у вересні імпорт російської нафти до Туреччини впав до найнижчого рівня з квітня.
Згідно з даними LSEG, Туреччина є другим за величиною імпортером російської морської нафти Urals після Індії. Вона не приєдналася до західних санкцій проти Росії, але дотримується міжнародних законів і обмежень.
У червні Туреччина закупила 1,6 млн тонн Urals - найбільше з травня 2024 року. Однак цього місяця імпорт, за попередніми даними LSEG на п'ятницю, може скоротитися приблизно до 1,2 млн тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн
|Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Туреччина скорочує імпорт російської нафти під тиском США
|ЗМІ: у ЄС запропонували обмежити пересування дипломатів РФ у межах нових санкцій
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Навроцький продовжив допомогу українцям у Польщі, але востаннє
|Посли ЄС не змогли погодити 19-й пакет санкцій проти Росії з першої спроби
|Британія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові €48,7 мільйона
Бізнес
|Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК
|Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.