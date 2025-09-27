Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина скорочує імпорт російської нафти під тиском США

 

Постачання російської нафти до Туреччини зменшилися через конкуренцію з іншими сортами нафти, санкції та через те, що президент США Дональд Трамп закликає союзників припинити купувати російську нафту, щоб послабити військові можливості Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У четвер, після двогодинних переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Трамп заявив, що вірить у готовність Анкари погодитися на його прохання відмовитися від російської нафти й що може зняти санкції США з Туреччини.

Втім, зміна позиції Туреччини не гарантована, адже за останні роки Ердоган і лідер РФ Володимир Путін вибудували тісні відносини.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у п'ятницю зазначив, що рішення про торгових партнерів Туреччина ухвалює самостійно.

"Це суверенна держава, яка сама визначає, у яких сферах співпрацювати з нами. Якщо певні види торгівлі певними товарами будуть вигідні турецькій стороні, то вона їх продовжить", - сказав він.

За словами двох трейдерів і за даними LSEG, у вересні імпорт російської нафти до Туреччини впав до найнижчого рівня з квітня.

Згідно з даними LSEG, Туреччина є другим за величиною імпортером російської морської нафти Urals після Індії. Вона не приєдналася до західних санкцій проти Росії, але дотримується міжнародних законів і обмежень.

У червні Туреччина закупила 1,6 млн тонн Urals - найбільше з травня 2024 року. Однак цього місяця імпорт, за попередніми даними LSEG на п'ятницю, може скоротитися приблизно до 1,2 млн тонн.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на вчора, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес