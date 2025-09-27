Туреччина скорочує імпорт російської нафти під тиском США

Постачання російської нафти до Туреччини зменшилися через конкуренцію з іншими сортами нафти, санкції та через те, що президент США Дональд Трамп закликає союзників припинити купувати російську нафту, щоб послабити військові можливості Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У четвер, після двогодинних переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Трамп заявив, що вірить у готовність Анкари погодитися на його прохання відмовитися від російської нафти й що може зняти санкції США з Туреччини.

Втім, зміна позиції Туреччини не гарантована, адже за останні роки Ердоган і лідер РФ Володимир Путін вибудували тісні відносини.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у п'ятницю зазначив, що рішення про торгових партнерів Туреччина ухвалює самостійно.

"Це суверенна держава, яка сама визначає, у яких сферах співпрацювати з нами. Якщо певні види торгівлі певними товарами будуть вигідні турецькій стороні, то вона їх продовжить", - сказав він.

За словами двох трейдерів і за даними LSEG, у вересні імпорт російської нафти до Туреччини впав до найнижчого рівня з квітня.

Згідно з даними LSEG, Туреччина є другим за величиною імпортером російської морської нафти Urals після Індії. Вона не приєдналася до західних санкцій проти Росії, але дотримується міжнародних законів і обмежень.

У червні Туреччина закупила 1,6 млн тонн Urals - найбільше з травня 2024 року. Однак цього місяця імпорт, за попередніми даними LSEG на п'ятницю, може скоротитися приблизно до 1,2 млн тонн.