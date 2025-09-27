Фінансові новини
- |
- 27.09.25
- |
- 00:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: у ЄС запропонували обмежити пересування дипломатів РФ у межах нових санкцій
23:53 26.09.2025 |
У межах обговорення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії було запропоновано обмежити поїздки російських дипломатів територією ЄС.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
За словами Джозвяка, в ЄС порушили питання щодо обмеження на пересування російських дипломатів "як доповнення до 19-го пакета" санкцій проти Росії.
Ідея полягає в тому, що російські дипломати, які перебувають в Євросоюзі, повинні будуть обовʼязково сповіщати про будь-які поїздки в межах ЄС як доповнення до 19-го пакету.
"Чехія пропонує це вже більше року. Конкретної пропозиції ще немає, і багато держав-членів ставляться до цього скептично", - додав редактор "Радіо Свобода".
Чехія пропонує включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року, але наразі ідея не здобула значної підтримки.
За даними ЗМІ, Німеччина є головним опонентом пропозиції Чехії обмежити пересування російських так званих дипломатів у Шенгенській зоні, бо побоюється дзеркальних санкцій Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн
|Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Туреччина скорочує імпорт російської нафти під тиском США
|ЗМІ: у ЄС запропонували обмежити пересування дипломатів РФ у межах нових санкцій
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Навроцький продовжив допомогу українцям у Польщі, але востаннє
|Посли ЄС не змогли погодити 19-й пакет санкцій проти Росії з першої спроби
|Британія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові €48,7 мільйона
Бізнес
|Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК
|Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.