Посли ЄС не змогли погодити 19-й пакет санкцій проти Росії з першої спроби

Посли 27 країн Європейського Союзу в п'ятницю, 26 вересня, почали обговорювати 19-й пакет санкцій проти Росії. Погодити його не вдалося. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, більшість пунктів нового санкційного пакета погоджено. Однак остаточно домовитися не вдалося, бо "словакам не подобається LNG".

"Виглядає, як немає ніяких принципових моментів і шлях до погодження наступного тижня", - зазначив Власюк.

Про те, що Словаччина блокує погодження, раніше повідомляв і редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк. Він висловив сумніви в тому, що послам вдасться погодити 19-й пакет до саміту лідерів ЄС у Копенгагені 1 жовтня.

19-й пакет санкцій проти РФ, який Єврокомісія представила тиждень тому, стосується енергетики, банківської сфери й експорту товарів і технологій. Зокрема, йдеться про заборону LNG з Росії вже з 1 січня 2027 року.

Словаччина вже публічно заявила, що не готова відмовитись від російського газу, бо не має альтернатив російським енергоносіям за розумною ціною.