Фінансові новини
- |
- 27.09.25
- |
- 00:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Посли ЄС не змогли погодити 19-й пакет санкцій проти Росії з першої спроби
23:33 26.09.2025 |
Посли 27 країн Європейського Союзу в п'ятницю, 26 вересня, почали обговорювати 19-й пакет санкцій проти Росії. Погодити його не вдалося. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, більшість пунктів нового санкційного пакета погоджено. Однак остаточно домовитися не вдалося, бо "словакам не подобається LNG".
"Виглядає, як немає ніяких принципових моментів і шлях до погодження наступного тижня", - зазначив Власюк.
Про те, що Словаччина блокує погодження, раніше повідомляв і редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк. Він висловив сумніви в тому, що послам вдасться погодити 19-й пакет до саміту лідерів ЄС у Копенгагені 1 жовтня.
19-й пакет санкцій проти РФ, який Єврокомісія представила тиждень тому, стосується енергетики, банківської сфери й експорту товарів і технологій. Зокрема, йдеться про заборону LNG з Росії вже з 1 січня 2027 року.
Словаччина вже публічно заявила, що не готова відмовитись від російського газу, бо не має альтернатив російським енергоносіям за розумною ціною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн
|Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Туреччина скорочує імпорт російської нафти під тиском США
|ЗМІ: у ЄС запропонували обмежити пересування дипломатів РФ у межах нових санкцій
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Навроцький продовжив допомогу українцям у Польщі, але востаннє
|Посли ЄС не змогли погодити 19-й пакет санкцій проти Росії з першої спроби
|Британія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові €48,7 мільйона
Бізнес
|Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК
|Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.