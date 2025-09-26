Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 19:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Сербії затримали двох кураторів «таборів» для проросійських протестів у Молдові
18:09 26.09.2025 |
Сербська поліція у п'ятницю заарештувала двох людей, яких звинувачують у проведенні "бойової тактичної підготовки" для десятків протестувальників напередодні напружених парламентських виборів у Молдові.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Сербії.
Двоє громадян Сербії 1978 і 1988 років народження, імен яких сербські правоохоронці не розкривають, звинувачуються в організації та фінансуванні антиполіцейських тренувань поблизу міста Лозниця на заході Сербії.
"Тренування, як підозрюється, проводилися з 16 липня по 12 вересня для 150-170 громадян Молдови та Румунії", - йдеться в повідомленні.
Там додали, що під час обшуку квартири підозрюваних було вилучено ноутбуки, мобільні телефони та радіочастотний пристрій для відстеження, а в одного з підозрюваних також було виявлено пістолет.
Чоловікам пізніше мають оголости звинувачення в організації участі у війні або збройному конфлікті в іноземній державі.
У понеділок правоохоронці Молдови затримали 74 людини, пов'язані з програмою підготовки протестувальників у Сербії.
За даними слідчих, Росія планувала навчити молдовську молодь у Сербії тактиці, яку можна використовувати проти поліції під час протестів.
Влада Молдови заявила про російське втручання у вибори у спробі привести до влади проросійські сили та загрозу для незалежності і європейського курсу країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн
|Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Сербії затримали двох кураторів «таборів» для проросійських протестів у Молдові
|В ЄС відбулося перше обговорення побудови «стіни дронів», Шмигаль поділився досвідом
|Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн
|Експрем'єр Британії Тоні Блер може очолити перехідний уряд сектора Газа
|У Литві підтвердили існування гарячої лінії, через яку Білорусь повідомляє про БпЛА
|ЗМІ: Румунія прагне виробляти дрони з Україною за кошти ЄС
|Угорщина таки доєдналася до обговорення в ЄС щодо створення «стіни дронів»
Бізнес
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки