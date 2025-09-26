Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Сербії затримали двох кураторів «таборів» для проросійських протестів у Молдові

 

Сербська поліція у п'ятницю заарештувала двох людей, яких звинувачують у проведенні "бойової тактичної підготовки" для десятків протестувальників напередодні напружених парламентських виборів у Молдові.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Сербії.

Двоє громадян Сербії 1978 і 1988 років народження, імен яких сербські правоохоронці не розкривають, звинувачуються в організації та фінансуванні антиполіцейських тренувань поблизу міста Лозниця на заході Сербії.

"Тренування, як підозрюється, проводилися з 16 липня по 12 вересня для 150-170 громадян Молдови та Румунії", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що під час обшуку квартири підозрюваних було вилучено ноутбуки, мобільні телефони та радіочастотний пристрій для відстеження, а в одного з підозрюваних також було виявлено пістолет.

Чоловікам пізніше мають оголости звинувачення в організації участі у війні або збройному конфлікті в іноземній державі.

У понеділок правоохоронці Молдови затримали 74 людини, пов'язані з програмою підготовки протестувальників у Сербії.

За даними слідчих, Росія планувала навчити молдовську молодь у Сербії тактиці, яку можна використовувати проти поліції під час протестів.

Влада Молдови заявила про російське втручання у вибори у спробі привести до влади проросійські сили та загрозу для незалежності і європейського курсу країни.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

Бізнес