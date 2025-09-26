Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Литві підтвердили існування гарячої лінії, через яку Білорусь повідомляє про БпЛА
16:38 26.09.2025 |
Заступник литовського міністра оборони Томас Годляускас сказав, що Литва має канал комунікації з Білоруссю, через який отримує попередження про вторгнення безпілотників.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Welt.
Коментуючи загрозу безпілотників для НАТО після низки подібних інцидентів, Годляускас сказав, що Альянс повинен вдосконалювати засоби реагування на такі провокації.
"Ми знаємо, що з Росії в бік України летить багато безпілотників. Україна розробила потужні системи радіоелектронної боротьби, які виводять з ладу, перенаправляють або переривають зв'язок з цими безпілотниками. Такі російські безпілотники були помічені не лише в Польщі, але й над нашою країною і над Латвією", - розповів він.
За словами литовського посадовця, російські БпЛА вторгаються на територію НАТО через Білорусь, згадавши в цьому контексті порушення повітряного простору Польщі в ніч проти 10 вересня.
"Білорусь попередила Польщу про те, що безпілотники прямують до неї. І ми також маємо своєрідну гарячу лінію для таких випадків з Білоруссю, що добре", - сказав Годляускас.
Нагадаємо, після падіння російських дронів у Польщі у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що частина безпілотників також залетіла і до Литви.
Сейм Литви нещодавно схвалив поправки, що дають змогу армії оперативніше і простіше нейтралізувати дрони, які становлять загрозу повітряному простору країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн
|Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Сербії затримали двох кураторів «таборів» для проросійських протестів у Молдові
|В ЄС відбулося перше обговорення побудови «стіни дронів», Шмигаль поділився досвідом
|Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн
|Експрем'єр Британії Тоні Блер може очолити перехідний уряд сектора Газа
|У Литві підтвердили існування гарячої лінії, через яку Білорусь повідомляє про БпЛА
|ЗМІ: Румунія прагне виробляти дрони з Україною за кошти ЄС
|Угорщина таки доєдналася до обговорення в ЄС щодо створення «стіни дронів»
Бізнес
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки