Угорщина таки доєдналася до обговорення в ЄС щодо створення «стіни дронів»

 

Угорщина таки доєдналась до відеоконференції щодо створення "стіни дронів" на східному кордоні ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" розповів посадовець ЄС.

Зустріч щодо "стіни дронів" у п'ятницю, 26 вересня, скликав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

"На прохання Угорщини, вона доєдналася до сьогоднішньої установчої відеоконференції щодо створення "стіни дронів", - повідомив співрозмовник ЄП.

Як повідомляла "Європейська правда", на нараду в єврокомісара Кубілюса щодо "стіни дронів" були запрошені міністри оборони прикордонних держав ЄС: Естонії, Латвії, Фінляндії, Литви, Польщі, Румунії, Болгарії, Данії, а також - України. Крім того, до зустрічі доєднався представник НАТО.

Угорщину та Словаччину початково на неї не запросили. Але потім Словаччину також додали до списку учасників.
