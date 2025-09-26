Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Орбан відмовився припинити імпорт нафти і газу з Росії після розмови з Трампом

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.

Після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом він заявив, що Угорщина не має виходу до моря, а тому не може відмовитися від постачання енергоносіїв трубопроводами без значної шкоди економіці, повідомляє Bloomberg.

За словами Орбана, припинення імпорту нафти і газу з РФ призвело б до негайного падіння ВВП країни приблизно на 4%. Він додав, що угорський уряд керуватиметься власними інтересами в енергетичних закупівлях і не зобов'язаний приймати настанови Вашингтона.

"Нам не потрібно приймати аргументи одне одного... потрібно чітко говорити про свої інтереси і слухати як друзі, а далі кожен робить як вважає за потрібне", - сказав Орбан в ефірі державного радіо.

Угорщина - член ЄС і НАТО, але в останні роки уряд країни підтримує політичні та енергетичні контакти з Росією. Коментарі Орбана пролунали після того, як Трамп публічно закликав європейських союзників припинити закупівлі російських енергоресурсів і, зокрема, обговорював це з Орбаном. Також він закликав Туреччину обмежити імпорт енергоносіїв з РФ.

Раніше повідомлялось, що Угорщина не припинятиме закупівлі російської нафти попри вимогу США. Про це міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5050  0,00 0,01
EUR 48,4750  0,00 0,00 48,5050  0,00 0,01

Бізнес