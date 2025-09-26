Орбан відмовився припинити імпорт нафти і газу з Росії після розмови з Трампом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.

Після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом він заявив, що Угорщина не має виходу до моря, а тому не може відмовитися від постачання енергоносіїв трубопроводами без значної шкоди економіці, повідомляє Bloomberg.

За словами Орбана, припинення імпорту нафти і газу з РФ призвело б до негайного падіння ВВП країни приблизно на 4%. Він додав, що угорський уряд керуватиметься власними інтересами в енергетичних закупівлях і не зобов'язаний приймати настанови Вашингтона.

"Нам не потрібно приймати аргументи одне одного... потрібно чітко говорити про свої інтереси і слухати як друзі, а далі кожен робить як вважає за потрібне", - сказав Орбан в ефірі державного радіо.

Угорщина - член ЄС і НАТО, але в останні роки уряд країни підтримує політичні та енергетичні контакти з Росією. Коментарі Орбана пролунали після того, як Трамп публічно закликав європейських союзників припинити закупівлі російських енергоресурсів і, зокрема, обговорював це з Орбаном. Також він закликав Туреччину обмежити імпорт енергоносіїв з РФ.

Раніше повідомлялось, що Угорщина не припинятиме закупівлі російської нафти попри вимогу США. Про це міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

