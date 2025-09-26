Китай незабаром введе в експлуатацію свій третій авіаносець - Міноборони

Міністерство оборони Китаю очікує, що третій, найбільший авіаносець «Фуцзянь», найближчим часом завершить планові тестування і буде введений в експлуатацію.

Про це на брифінгу заявив речник оборонного відомства полковник Чжан Сяоган, передає кореспондент Укрінформу.

За словами офіцера, наразі тривають ходові випробування корабля, а кілька днів тому він завершив планові тестування електромагнітної катапульти, у ході яких палубні винищувачі J-15T, J-35 і літак раннього попередження та управління KongJing-600 успішно здійснили зліт і посадку на борт авіаносця.

«Успіх тренувань демонструє, що «Фуцзянь» має надійні можливості злету та посадки літаків за допомогою електромагнітної катапульти. Це дозволяє розмістити на його борту кілька типів палубних літаків авіаносного формування і є важливим кроком у розвитку технологій китайських авіаносців», - сказав Чжан.

«Випробування авіаносця та тестування його систем проходять за планом і день, якого ми всі так чекаємо (введення корабля в експлуатацію - ред.), незабаром настане», - зазначив речник Міноборони.

«Фуцзянь», третій авіаносець Китаю, повністю спроєктований і збудований у КНР із використанням лише місцевих технологій та компонентної бази. На борту він матиме до 50 бойових літаків різних типів, а при повному завантаженні його водотоннажність перевищуватиме 80 000 тонн.

Особливістю «Фуцзянь» є використання для запуску і прийняття літаків новітньої електромагнітної катапульти, тому він має плоску злітну палубу, на відміну від трамплінів перших двох авіаносців.

Корабель спущений на воду в червні 2022 року й наразі проходить у відкритому морі випробування продуктивності двигуна та роботи систем навігації, озброєння й інших, після завершення яких буде введений до бойового складу ВМС. Водночас, терміни завершення тестувань і передачі авіаносця до складу бойового флоту китайська сторона не розкриває.

На Тайвані, в сусідніх країнах та в Сполучених Штатах, на тлі зростання агресивності дій китайських військових у регіоні, із занепокоєнням стежать за нарощуванням бойового потенціалу ВМС КНР.