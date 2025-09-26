Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Філіппіни впровадили блокчейн для контролю витрат після протестів проти корупції

 

Філіппіни представили блокчейн-платформу Integrity Chain для забезпечення прозорості у витрачанні коштів Департаменту громадських робіт і автомобільних доріг (DPWH). Рішення розроблено компанією BayaniChain.

Проєкт покликаний перетворити державні контракти та етапи проєктів на цифрові активи, захищені від підробки.

Систему запустили на тлі масових протестів 21 вересня 2025 року. Тоді близько 130 000 осіб вимагали розслідування ймовірних зловживань під час реалізації проєктів із боротьби з повенями.

За даними міжнародних аналітиків, за 15 років на такі ініціативи було виділено понад $33 млрд. Значну частину цих коштів могло бути витрачено на завищені контракти та неякісні роботи.

Integrity Chain отримує дані безпосередньо з систем DPWH, фіксуючи кожен контракт і публікацію бюджету в блокчейні. Для обробки та шифрування інформації використовується рівень Prismo, а для консенсусу та прозорості застосовується мережа Polygon.

Це дає змогу створювати незмінні записи, які проходять перевірку незалежними валідаторами.

За словами співзасновника BayaniChain Пола Солімана, ініціатива спрямована на те, щоб «звітність у державному управлінні стала стало постійною і неминучою». Він підкреслив, що система має зміцнити довіру суспільства не обіцянками, а можливістю кожному громадянину самостійно перевірити результати.

Платформа вже забезпечує контроль над проєктами DPWH, проте надалі її планують поширити й на інші агентства. За оцінкою розробників, це дасть змогу захищати весь річний бюджет країни, який перевищує $98 млрд.

Співзасновник BayaniChain Гело Вонг зазначив, що використання криптографії та відкритих валідаторів унеможливлює приховування або спотворення даних. За його словами, будь-які спроби маніпуляції стають одразу помітними, що підвищує прозорість управління і знижує ризики корупції.

Нагадаємо, ми писали, що влада Киргизстану переведе всі держпослуги на блокчейн до 2028 року.
За матеріалами: incrypted.com
 

