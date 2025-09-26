Європейський виробник перехоплювачів до Patriot натякає, що готовий збільшити виробництво

Європейський виробник ракет MBDA готовий розширити виробництво ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot у Німеччині, якщо отримає більші контракти.

Про це у спілкуванні з Reuters сказав керівний директор німецького відділу компанії Томас Готтшильд, пише "Європейська правда".

Керівник MBDA Deutschland зазначив, що там готові розширити виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot на новому заводі у Німеччині, якщо контракти на них "досягнуть певного порогу".

Як відомо, ЗРК Patriot є американською системою виробника Raytheon і зараз вкрай важливий і для України, і для європейських членів НАТО, які мають ці системи на озброєнні. На тлі російсько-української війни почали наростати побоювання щодо дефіциту ракет-перехоплювачів та залежності Європи у цьому питанні від постачань зі США.

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія домовилися про перше європейське виробництво для систем Patriot у Європі - тоді уклали контракт на 5,1 млрд євро, що передбачає закупівлю до тисячі перехоплювачів у спільного заводу Raytheon-MBDA у Баварії.

Це нове підприємство має подвоїти глобальні спроможності з виробництва ракет типу PAC 2.

"Ми рухаємося за графіком. Ми плануємо запуск виробництва наприкінці 2026 року, щоб забезпечити перші поставки на початку 2027 року. А якщо замовлення перетнуть певний поріг - ми готові інвестувати у додаткові потужності виробництва", - сказав Готтшильд.

Він не став розкривати початкових запланованих потужностей, пояснивши це міркуваннями безпеки.